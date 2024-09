Hành trình Gumball 3000 - Saigon to Singapore xuất phát tại Việt Nam vào ngày 14/9, sau đó đi qua 4 quốc gia còn lại của Đông Nam Á là Campuchia, Thái Lan, Malaysia và Singapore, kết thúc ngày 23/9. Tuy nhiên, khi sự kiện còn đang diễn ra, các thành viên trong đoàn liên tục gặp sự cố.

Đại gia lái siêu xe triệu đô bị tố dùng tiền giả mua xăng

Ngày 20/9, trên các tờ báo và mạng xã hội Thái Lan liên tục đưa thông tin một chủ cây xăng ở Khao Noi, huyện Pran Buri, tỉnh Prachuap Khiri Khan, miền trung Thái Lan đã tố cáo với cảnh sát về việc hai chiếc siêu xe đã dùng tiền giả để để xăng.

Cụ thể, vào đầu giờ chiều ngày 18/9, nhóm người đi trên hai chiếc siêu xe Porsche 911 GT3 và Koenigsegg Regera trị giá hàng triệu USD dừng chân ở cây xăng để đổ nhiên liệu. Số tiền đổ xăng cho 2 chiếc siêu xe là 5.520 Baht (khoảng 4,1 triệu đồng).

Hình ảnh 2 siêu xe đang đổ xăng và 2 tờ tiền bị tố là giả.

Tuy nhiên, khi tài xế yêu cầu dùng thẻ tín dụng để chi trả thì thẻ bị lỗi không thể thanh toán. Họ nói với nhân viên cây xăng chỉ còn tiền đô la và được chấp thuận. Số tiền đưa cho nhân viên cây xăng gồm 3 tờ 50 đô la, và 2 tờ 10 đô la.

Ngày hôm sau, khi chủ cây xăng ra ngân hàng đổi tiền thì mới phát hiện 2 tờ 50 đô la bị làm giả với số series giống hệt nhau.

Ngay khi biết tin, đại diện đoàn xe Gumball 3000 đã liên hệ để trả lại tiền cho chủ cây xăng, đồng thời mong muốn người này gỡ đơn tố cáo và hứa sẽ bồi thường thiệt hại.

Hai chiếc Bugatti biển Campuchia bị kẹt lại ở cửa khẩu Mộc Bài

Chỉ trước hành trình Gumball 3000 khai mạc vài ngày, thông tin 2 chiếc siêu xe Bugatti Chiron và Bugatti Chiron Super Sport mang biển số Campuchia sẽ tham dự vào đoàn xe xuất phát tại Việt Nam khiến đông đảo người hâm mộ xôn xao.

Tuy nhiên, đến sát giờ khởi hành vào sáng 15/9, đã xuất hiện thông tin cặp đôi Bugatti không thể góp mặt tại Việt Nam như dự kiến. Nguyên nhân do trục trặc giấy tờ để làm thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài.

Một trong hai chiếc Bugatti gặp trục trặc giấy tờ ở cửa khẩu Mộc Bài. Ảnh: Trọng Hoàng

Trước đó, chủ nhân của chiếc xe Bugatti Chiron chỉ có ý định đón đoàn siêu xe Gumball 3000 2024 ở cửa khẩu Bavet. Tuy nhiên, sau khi được thuyết phục bởi Ban tổ chức, chủ xe đã thay đổi và quyết định cho 2 chiếc xe đi đường bộ đến Việt Nam.

Theo giới chơi xe, việc vận chuyển hoặc di chuyển phương tiện ô tô ra nước ngoài, nhất là qua các cửa khẩu đường bộ đòi hỏi phải làm thủ tục liên vận trước thời gian bắt đầu chuyến đi, có khi mất cả tháng, nên việc nổi hứng muốn đưa xe đi ngay trong vài ngày gần như không thể.

Siêu xe Mercedes-AMG GT đến từ Mỹ nằm im vì rách lốp ngay tại cổng chào sự kiện

Trong ngày khai mạc Gumball 3000 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM hôm 14/9, chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT của Đội 74 do thành viên Kelly đến từ Mỹ cầm lái đã không may bị cấn mâm, dẫn đến rách lốp và phải nằm "bất động" ngay cổng vào.

Siêu xe Mercedes-AMG GT nằm bất động trước cổng chào vì xịt lốp sau. Ảnh: Nhật Nguyên

Loại lốp mà chiếc siêu xe Mercedes dùng là lốp thành mỏng 295/30R20, tức là độ cao thành lốp bằng 30% bề rộng 295mm của lốp, tương đương 88,5mm. Cùng bộ mâm kích thước 20 inch ở bánh sau sẽ tạo yếu tố dễ khiến xe gặp sự cố khi đi qua các đoạn đường hẹp với tầm nhìn hạn chế.

Siêu xe Ferrari Roma Spider bị rách lốp sau.

Nữ đại gia Singapore lái Ferrari Roma Spider va chạm dải phân cách, rách lốp vì tránh xe máy

Sự cố rách lốp tương tự cũng xảy ra với chiếc siêu xe Ferrari Roma Spider của Team 32 thuộc nhóm On The Run Ferrari Roma Spider, do một nữ đại gia người Singapore cầm lái khi đi qua Quốc lộ 22 (đoạn qua huyện Hóc Môn). Vì tránh một chiếc xe máy, nữ tài xế đã lách ra ngoài và va chạm vào dải phân cách, dẫn đến lốp sau bị rách. Để kịp hành trình, chủ xe đã phải liên hệ garage ở địa phương và chi phí để thay thế lốp của siêu xe này khoảng 7 triệu đồng.

Lamborghini Huracan va chạm xe máy bị trầy cản trước, Rolls-Royce gãy trục bánh

Ngoài chiếc Ferrari Roma Spider trên bị rách lốp khi tham gia giao thông, còn hai chiếc xe nữa cũng gặp phải va chạm.

Chủ nhân chiếc Lamborghini Huracan STO của Team 17 cho biết siêu xe này đã va chạm với một xe máy cố gắng vượt ngang, khiến một phần cản trước bị trầy nhẹ.

Lamborghini Huracan STO của Team 17. Ảnh: Chí Tâm

Cùng với đó, mới đây, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh một chiếc Rolls-Royce bị hư hỏng nặng ở phần đầu với trục bánh trước bị gãy nhưng không nói rõ sự cố xảy ra ở đâu. Mặc dù vậy, logo các nhà tài trợ ở vỏ xe cho thấy sự việc này diễn ra trong hành trình Gumball 3000 đang diễn ra.

Hình ảnh chiếc siêu sang Rolls-Royce bị gãy trục bánh và vỡ nát một bên đầu xe.

Các sự cố va chạm ở trên có thể bởi chủ siêu xe chưa quen với tình trạng giao thông hỗn độn giữa xe máy và ô tô tại các nước Đông Nam Á cũng như thói quen di chuyển nguy hiểm của người điều khiển xe máy.

Siêu xe Ferrari liên tục bị đập mạnh vào kính xe khiến chủ xót xa

Trong ngày 15/9 khi lái xe để tới địa đạo Củ Chi, YouTuber Nico Leonard đã phát video trực tiếp anh đang cầm lái chiếc Ferrari 812 GTS. Khi chiếc xe đi qua, đám đông hai bên đã liên tục đập vào cửa kính, khiến YouTuber này phải thốt lên: "Tại sao các bạn lại đập cửa kính xe tôi? Đừng bao giờ đập cửa kính xe người khác như vậy!".

Ánh mắt thất thần của YouTuber Nico Leonard khi bị người hâm mộ đập mạnh vào kính xe.

Cũng trong phiên livestream của IShowSpeed khi đang lái siêu xe Lamborghini Huracan STO, những tiếng đập cửa kính của fan gọi streamer này mở cửa nhằm xin chữ ký cũng liên tục diễn ra.

Nam streamer nổi tiếng IShowSpeed bị “chặt chém” khi thuê xe điện

IShowSpeed là nam streamer nổi tiếng với 78 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Tối 14/9, anh có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM) để khám phá Việt Nam bên lề sự kiện Gumball 3000.

Tại đây, nam streamer muốn trải nghiệm dịch vụ đi xe điện thăng bằng. Khi hỏi người cho thuê xe, anh được báo giá 100 USD tương đương gần 2,5 triệu đồng, trong khi giá bình thường từ 35.000-40.000 đồng/lượt. Sau khi nghe giá, IShowSpeed đã tỏ ra không hài lòng và trả 500.000 đồng nhưng vẫn bị người cho thuê lấy thêm 500.000 đồng, tổng cộng là 1 triệu đồng.

Ảnh chụp màn hình từ video trực tiếp trên kênh của IShowSpeed cho thấy nam streamer này đang bị "chặt chém".

Toàn bộ hoạt động của streamer này đều được phát trực tiếp trên mạng xã hội với hơn 100.000 lượt xem. Ngay sau khi dư luận lên tiếng phẫn nộ trước hành động "chặt chém" của người bán hàng, Công an phường Bến Nghé đã mời làm việc 2 người cho thuê xe điện ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và đã xử phạt 10 triệu đồng vì hành vi “chặt chém”.

Đoàn siêu xe bị kẹt lại tại cửa khẩu chờ cảnh sát tra hỏi

Cũng trong ngày 20/9, đoàn siêu xe Gumball 3000 đã có hành trình dài di chuyển từ Thái Lan và sang cửa khẩu Malaysia, nhưng đã bị kẹt lại tại cửa khẩu Sadao giữa hai nước do phía Thái Lan có yêu cầu giữ lại đoàn xe để xử lý vụ việc có thành viên trong đoàn sử dụng tiền giả.

Vì phải dừng lại xử lý, đoàn xe này đã trễ lịch trình và đến Kuala Lumpur lúc đã gần nửa đêm, nhiều thành viên trong đoàn tỏ ra mệt mỏi.

Dù đến Malaysia vào lúc tối muộn và mệt mỏi nhưng đoàn siêu xe vẫn được hàng ngàn người dân chờ sẵn để ngắm nhìn.

Tuy nhiên, dù đã tối muộn nhưng địa điểm tập kết của đoàn siêu xe Gumball 3000 vẫn có tới hàng ngàn người hâm mộ địa phương chờ sẵn. Có lẽ đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ và cũng muốn quên đi của đoàn xe Gumball 3000 trong dịp kỷ niệm cột mốc 25 năm thành lập (1999 - 2024).

