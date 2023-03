Du thuyền Seven Seas Explorer (quốc tịch quần đảo Marshall) chở 637 khách quốc tế đã cập cảng Nha Trang vào ngày 1/3. Đây là chuyến tàu du lịch biển đầu tiên đến địa phương trong năm nay, chủ yếu là khách Mỹ, New Zealand, Mexico, Tây Ban Nha, Canada, Thụy Sỹ, Đức...

Du thuyền Seven Seas Explorer được chế tạo bởi Công ty Regent Seven Sea Cruises, doanh nghiệp được đánh giá cao bởi các chuyên gia và khách du lịch vì cách tiếp cận toàn diện và cam kết với dịch vụ xa xỉ.

Các chuyến đi do Regent Seven Sea Cruises tổ chức có lịch trình từ 7 đến 168 đêm. Hành trình phổ biến của Regent bao gồm các điểm dừng ở hàng trăm cảng trên khắp Châu Phi, Alaska, Châu Á, Caribbean, Châu Âu và nhiều nơi khác.

Du thuyền Seven Seas Explorer thực hiện chuyến đi đầu tiên vào ngày 20 tháng 7 năm 2016. Seven Seas Explorer được đánh giá là một trong những du thuyền sang trọng nhất của Regent Seven Sea Cruises với sức chứa 750 hành khách.

Để trải nghiệm trên du thuyền Seven Seas Explorer, du khách sẽ phải chi trả một khoản phí cao. Giá lưu trú trên du thuyền này tùy thuộc vào các điểm đến, lịch trình và nhu cầu của du khách. Vào tháng 5 năm nay, Seven Seas Explorer cung cấp chuyến đi từ Tokyo (Nhật Bản) đến Vancouver (Canada) với lịch trình dài 17 đêm, phòng ở có giá từ 9,237$/người (khoảng 220 triệu đồng) đến 99,999$/người (khoảng 2,37 tỷ đồng), có 15 loại phòng tùy theo nhu cầu của khách hàng. Chi phí này cũng bao gồm các dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí. Với những khách chi trả giá phòng 10,571$ trở lên sẽ được nhận thêm nhiều ưu đãi và các dịch vụ khác.

Du thuyền Seven Seas Explorer của Công ty Regent Seven Sea Cruises được đánh giá cao bởi chất lượng dịch vụ

Du thuyền có 15 loại phòng với các mức giá khác nhau tùy theo sự lựa chọn của du khách

Phòng ăn trên du thuyền Seven Seas Explorer

Quầy bar, khu đồ uống trên du thuyền. Ngoài ra Seven Seas Explorer còn có nhiều phòng chờ, phòng sinh hoạt, giao lưu trò chuyện

Khu Casino của du thuyền

Nhà hát, sân khấu biểu diễn

Phóng tập thể hình và khu vực ngắm cảnh trên boong tàu

Ngoài khu luyện tập thể hình, đánh golf, bể bơi, sân tennis, du thuyền cũng có khu spa.

Khu vực hút thuốc trên du thuyền

Ảnh: Cruisecritic