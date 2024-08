Đây là lần thứ 3 liên tiếp Hanwha Life Việt Nam đạt danh hiệu danh giá này, chứng minh cho sự nỗ lực của công ty trong việc xây dựng môi trường làm việc lý tưởng cho các tài năng Việt ngành bảo hiểm nhân thọ nói riêng và lĩnh vực tài chính nói chung.

Định hướng đem lại phúc lợi toàn diện cho nhân viên, nuôi dưỡng tài năng từ bên trong và mang niềm tin vào văn hóa là những điểm nổi bật giúp Hanwha Life Việt Nam đạt được sự công nhận này trong 3 năm liên tiếp. Đây cũng là chiến lược nhân sự mà Hanwha Life luôn thực hiện xuyên suốt trong 16 năm phát triển tại Việt Nam.

Đảm bảo phúc lợi toàn diện

Các chính sách phúc lợi tại Hanwha Life Việt Nam được thiết kế bao phủ ba khía cạnh sức khỏe, công việc và đời sống, nhằm giúp nhân viên có được phúc lợi toàn diện.

Về sức khỏe, các gói chăm sóc sức khỏe với hạn mức cao được trang bị đồng nhất dành cho cả nhân viên và người thân trong gia đình. Về đời sống tinh thần, công ty thường xuyên có những hoạt động gắn kết như dã ngoại, những dịp đặc biệt để lan tỏa niềm vui cùng nhau như Ngày Hội Gia đình, Trung thu, Quốc tế Phụ nữ, các chương trình hoạt động từ thiện nội bộ… qua đó xây dựng môi trường thân thiện và tinh thần gắn kết bền chặt giữa các thành viên.

Nuôi dưỡng tài năng từ bên trong

Bên cạnh việc mài dũa qua công việc hàng ngày, nhân viên Hanwha Life Việt Nam luôn có cơ hội thử sức với vai trò và dự án mới thông qua chính sách tuyển dụng nội bộ cởi mở. Điều này giúp mỗi thành viên gia tăng trải nghiệm đa dạng để khai phá tiềm lực bản thân, phát triển theo định hướng phù hợp với lộ trình cá nhân. Song song đó, những năm qua, công ty liên tục triển khai chuỗi chương trình đào tạo chuyên sâu về khai vấn cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao như Coaching For Success, Coach the Coach Training Workshop, Leading with Questions… với các diễn giả quốc tế hàng đầu, nhằm chuyển giao kinh nghiệm và trải nghiệm đến các thành viên Hanwha Life Việt Nam. Đồng thời, xây dựng văn hóa khai vấn trong toàn tổ chức, giúp các nhân viên có cơ hội được dẫn dắt và khám phá tiềm năng bản thân.

Các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng văn phòng được dẫn dắt bởi chính đội ngũ giảng viên nội bộ HIPOers (Hanwha Inspiring Power - những người truyền lửa) và chuỗi chương trình Happy Learning Hour được thực hiện hàng tháng, tạo điều kiện cho tất cả nhân viên có cơ hội tiếp cận với chương trình đào tạo bài bản về kiến thức và kỹ năng.

Đưa niềm tin vào trong văn hóa

Niềm tin là một phần quan trọng trong văn hóa Hanwha Life Việt Nam, bởi niềm tin không chỉ là nền tảng của mọi mối quan hệ mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững. Tại Hanwha Life Việt Nam, công ty luôn khuyến khích, tạo điều kiện để nhân viên có thể phát triển trong môi trường làm việc cởi mở, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi thành viên Hanwha Life Việt Nam đều cảm nhận được sự tin tưởng, tôn trọng từ cấp trên và đồng nghiệp của mình.

Theo kết quả khảo sát của HR Asia 2024, Hanwha Life Việt Nam có điểm số về chỉ số niềm tin ấn tượng, trong đó, các thành viên thể hiện mức độ tin tưởng cao dành cho đội nhóm với số điểm 4.45 (trung bình thị trường là 3.90). Đồng thời, khảo sát cũng cho thấy chỉ số nhân viên Hanwha Life tin rằng vai trò của họ phù hợp với mục tiêu và định hướng của công ty là 4.65 (trung bình thị trường: 4.00) và tin rằng công ty có sự công nhận cho vai trò của họ với mức điểm 4.50 (trung bình thị trường: 3.90). Để tạo dựng được niềm tin như vậy, Hanwha Life Việt Nam luôn lắng nghe để có những phản hồi nhanh và hành động thiết thực đáp ứng nhu cầu của toàn thể nhân viên.

Bà Đào Phương Thúy - Giám đốc Cấp cao Nhân sự và Hành chính của Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: “Niềm tin chính là chìa khóa giúp Hanwha Life Việt Nam phát triển bền vững. Tại Hanwha Life Việt Nam, mỗi thành viên là một người đồng hành đáng tin cậy, mỗi thành tựu đạt được đều nhờ vào sự cộng hưởng của mỗi cá nhân hòa vào tinh thần tập thể. Chúng tôi tin vào định hướng và giá trị của Hanwha Life Việt Nam và luôn đồng hành cùng nhau trên 3 mũi nhọn: phát triển doanh nghiệp, phát triển con người và kiến tạo giá trị cho cộng đồng để tiến tới mục tiêu trở thành “Công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất” tại Việt Nam”.

