Anh Nguyễn Văn Thái (ở Tây Mỗ, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: Năm 2021, tôi có mua 1 chiếc ô tô cũ (Kia K3). Tuy nhiên, tôi chỉ làm thủ tục mua bán viết tay, chưa thực hiện sang tên đổi chủ. Vậy, tôi có vi phạm không?

Cùng thắc mắc này, anh Nguyễn Minh An hỏi Bộ Công an: Tôi mua xe ô tô từ năm 2020, đang sử dụng nhưng chưa sang tên đổi chủ. Bộ Công an cho tôi hỏi, chiếc xe của tôi sẽ được hưởng quyền lợi và bảo đảm về tính pháp lý như thế nào khi áp dụng quản lý biển số định danh? Tôi có được coi là chủ sở hữu chiếc xe đó không?

Trả lời thắc mắc này, Bộ Công an cho biết, theo quy định tại Thông tư số 24/2023/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15.8.2023, thì sau khi mua bán xe, chủ xe phải làm thủ tục đăng ký sang tên.

Như vậy, trường hợp bạn đã mua xe từ năm 2020 thì bạn phải làm thủ tục đăng ký tên chính chủ để đảm bảo quyền lợi của mình. Về biển số thì được giữ lại làm biển số định danh cho chủ cũ (người đứng tên trên Giấy chứng nhận đăng ký xe), khi bạn đăng ký sang tên sẽ được cấp biển số định danh khác.

Luật sư Nguyễn Thu Trang (Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long) cho biết, theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì mức xử phạt hành chính do không chấp hành việc thu hồi Giấy đăng ký xe, biển số xe theo quy định như sau:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô không chấp hành việc thu hồi Giấy đăng ký xe; biển số xe; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định (theo điểm c khoản 7 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.

Như vậy, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, nếu chủ xe không làm thủ tục thu hồi Giấy đăng ký xe, biển số xe theo quy định thì sẽ bị phạt từ 2.000.000 đến 4.000.000 đồng.

