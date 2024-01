Ngày 26/1, các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Yên Thành vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 3 người tử vong, 1 người trọng thương trên địa bàn.

Theo Bí thư Chi bộ xóm Xuân Phú, Hoàng Văn Lan (SN 1979, nghi phạm trong vụ án mạng) từng bị tòa án tuyên phạt 6 năm tù về tội trộm cắp. Hai năm trước, Lan mãn hạn tù trở về địa phương, nhưng không tu chí làm ăn, bài bạc rồi sinh ra nợ nần.

Phát sinh mâu thuẫn, chị T.T.T. (SN 1978, vợ Lan) bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống. Vừa qua giữa 2 bên làm đơn ly hôn gửi tòa án.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Khoảng 8h15 ngày 25/1, Lan tìm đến nhà ngoại để gặp vợ nói chuyện. Thời điểm này trong nhà có chị T., ông T.D.L. (SN 1947), bà T.T.P. (SN 1948, là bố mẹ đẻ chị T.) cùng người em dâu.

Tại đây, do mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, Lan đã dùng dao bầu chém bà P., thấy vậy ông L. chạy ra can ngăn thì cũng bị con rể chém gần đứt lìa tay phải, đâm từ sau lưng trúng phổi khiến ông gục tại chỗ.

Thấy vậy, chị T. hoảng sợ bỏ chạy thì bị Lan đuổi theo dùng dao chém liên tiếp vào người. Vụ việc khiến bà P., chị T. tử vong tại chỗ, ông L. bị thương nặng được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhà đối tượng Hoàng Văn Lan cách nhà ngoại khoảng 300 mét.

Sau khi gây án, Lan lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong quá trình này, nghi phạm điện thoại cho một người bạn thông báo anh ta sẽ chết, gửi định vị để tìm kiếm. Đến hơn 11h trưa cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đã treo cổ tự sát trên đồi thông, thuộc xóm 11, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành.

"Vừa rồi phía tòa án đã tiến hành phân chia tài sản đất đai, các khoản nợ nần giữa 2 vợ chồng nhưng hai bên vẫn chưa đi đến thống nhất. Đến hôm qua thì xảy ra sự việc đau lòng khiến ai cũng bàng hoàng, xót xa”, Bí thư Chi bộ Xuân Phú cho hay.

Một người dân xóm Xuân Phú cho biết thêm, vợ chồng Lan có 2 người con đã trưởng thành, đang đi lao động ở nước ngoài; còn chị T. buôn bán ở chợ. Kinh tế gia đình tương đối ổn định, mấy năm trước đã xây được căn nhà mới.

Khu vực rừng thông, nơi nghi phạm Hoàng Văn Lan treo cổ tự sát.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, bệnh nhân T.D.L. nhập viện với vết thương thấu ngực trái và nhiều vết thương ở tay chân. Hiện đang được cấp cứu tích cực ở bệnh viện.

Trong sáng sớm nay, gia đình, bà con lối xóm Xuân Phú đã tổ chức lễ mai táng bà T.T.P. Trong chiều nay, người dân tiếp tục tổ chức mai táng 2 vợ chồng Hoàng Văn Lan.

Mọi người thân trong gia đình, tất cả bà con lối xóm hôm nay đều gác lại mọi việc, tập trung chạy qua lại giữa 2 nhà (cách nhau 300 mét) để lo các thủ tục mai táng cho các nạn nhân xấu số. Ít ai có thể ngờ rằng, ở làng quê vốn yên bình này lại xảy ra vụ án mạng quá đau lòng những ngày cận tết.