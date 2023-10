Liên quan đến vụ đối tượng khoả thân chém hàng loạt người ở TP.HCM rồi tự sát, đến nay Công an quận 3 phối hợp cùng Công an TP.HCM đã làm rõ về nhân thân của nghi can gây án.

Theo đó, người này được xác định tên là G. (23 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú TP Thủ Đức). G. làm việc tại cơ sở nước đá ở phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Công an tình nghi, G. gây án trong tình trạng bị ảo giác ma tuý.

Hình ảnh người đàn ông cầm dao đi trên đường ở đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3. Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, sáng 16/10, G. cùng anh trai đi giao nước đá cho cơ sở kinh doanh tại quận 3. Khi anh trai giao hàng cho khách thì G. đứng chờ, có biểu hiện không bình thường. Sau đó, G. tự cởi bỏ quần áo rồi chụp lấy dao của người buôn bán dao, rựa đẩy xe ngang qua, dùng làm hung khí tấn công hàng loạt người trên đường.

Ban đầu, G. xông vào quán cà phê trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3 truy sát những người đang có mặt khiến họ bỏ chạy tán loạn. G. cầm dao di chuyển trên đường và tiếp tục tấn công những người khác.

Sau khi đâm chém loạn xạ trên đường phố, G. đã tự sát và không qua khỏi. Ảnh: Cắt từ clip

Khi lực lượng công an có mặt, tiến hành vây bắt thì G. cầm dao di chuyển về chợ Bàn Cờ và đâm chém một số người khác.

Diễn biến sau đó, G. tự dùng dao gây thương tích ở cổ và đã tử vong.

Có khoảng 6 người bị thương do G. gây ra. Trong đó, 1 người bị thương nặng, phải thở máy và 5 người còn lại không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.