Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ SEA Games 31 tại Hà Nội đã hoàn tất

Thông tin trên vừa được ông Nguyễn Tiến Sỹ, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho biết trong buổi kiểm tra hiện trường công tác bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào chiều ngày 11/5.

Năm 2022 là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games. Kỳ SEA Games lần thứ 31 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 12/5 và kéo dài đến ngày 23/5 tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lân cận.

Đại diện Cục Tần số vô tuyến điện và Sở TT&TT Hà Nội kiểm tra hiện trường công tác bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ SEA Games 31 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Theo Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ, từ giữa tháng 2, Sở đã liên tục có văn bản gửi UBND các quận, huyện và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông trên địa bàn thành phố về đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ SEA Games 31.

Cho biết đến thời điểm hiện tại, việc lắp đặt các hạ tầng mạng lưới để đảm bảo cho thông tin liên lạc cũng như truy cập Internet trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31, đặc biệt là tại những địa điểm quan trọng như sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã được hoàn tất, ông Nguyễn Tiến Sỹ nhấn mạnh: “Có thể khẳng định, hạ tầng thông tin liên lạc của Hà Nội đã đảm bảo để tiếp đón các đoàn thể thao quốc tế cũng như nhu cầu sử dụng của người dân dự khán các hoạt động thể thao”.

Thông tin về công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, đại diện các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông VNPT/VinaPhone, Viettel, MobiFone cũng cho biết với sự phối hợp tích cực của Sở TT&TT, các nhà mạng đã hoàn thành lắp đặt hạ tầng mạng lưới phục vụ sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á sắp diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Các nhà mạng đã hoàn thành lắp đặt hạ tầng mạng lưới phục vụ sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á sắp diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Huy Tú, Giám đốc Ban Khai thác mạng, Tổng Công ty Hạ tầng mạng VNPT, là nhà tài trợ Kim cương trong lĩnh vực viễn thông – CNTT cho SEA Games 31, VNPT đã lắp đặt xong mạng lưới phục vụ sự kiện thể thao này, đặc biệt là tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình và Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

Riêng tại Sân vận động Mỹ Đình - nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31 cũng như các trận đấu bóng đá, điền kinh quan trọng, VNPT đã bổ sung thêm xe lưu động phát sóng 5G, đồng thời tăng cường 12 vị trí phát sóng 3G, 4G, 5G trong suốt kỳ SEA Games.

Tại Trung tâm báo chí và Trung tâm truyền hình được đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, VNPT đã tăng cường thêm 3 trạm phát sóng 5G và các trạm phát sóng 3G, 4G, điều động 3 xe chuyên dụng phát hình vệ tinh phục vụ truyền dẫn tín hiệu cho các hãng thông tấn trong khu vực. Đồng thời, mở những kênh truyền dẫn quốc tế, dịch vụ VPN… cho các hãng thông tấn nước ngoài đưa tin về sự kiện.

Đại diện cho Viettel, ông Trần Lê Phong, Phó Giám đốc Hạ tầng Viettel Hà Nội cho biết, Viettel đã bổ sung thêm 34 trạm thu phát sóng smallcell, 11 trạm lego và 8 xe cơ động tại khu vực trong và ngoài sân vận động Mỹ Đình.

Kết hợp với cơ sở hạ tầng vốn có, hạ tầng hiện tại của Viettel có thể đáp ứng nhu cầu của 40.000 người dùng trong sân và 120.000 người dùng ngoài sân. Cùng với đó, Viettel đã bố trí hơn 100 cán bộ, nhân viên được sẵn sàng xử lý sự cố bảo đảm an toàn thông tin liên lạc phục vụ sự kiện ngay lập tức.

Thông tin về công tác quản lý tần số trên địa bàn Hà Nội trong thời gian diễn ra SEA Game 31, đại diện Cục Tần số Vô tuyến điện cho hay, Cục đã có hướng dẫn thủ tục đăng ký cấp phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện phục vụ SEA Games 31 gửi các Sở TT&TT từ sớm để các đơn vị tham gia tổ chức sự kiện thể thao này nắm được quy định về quản lý tần số vô tuyến điện và thực hiện.

Bên cạnh đó, Cục Tần số vô tuyến điện cũng ưu tiên cấp giấy phép sớm cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện phục vụ SEA Games 31. “Đến thời điểm này các hệ thống đề nghị cấp phép sử dụng tần số tại SEA Games 31 đều đã được cấp giấy phép sử dụng”, đại diện Cục Tần số vô tuyến điện cho hay.

Tại sân Mỹ Đình, Cục Tần số Vô tuyến điện đã cử 2 tổ kiểm soát bằng xe lưu động để kiểm tra tất cả các hệ thống thông tin vô tuyến điện đang phát sóng xung quanh khu vực này từ ngày 10/5.

Về công tác kiểm soát xử lý can nhiễu, Cục Tần số vô tuyến điện đã xây dựng kế hoạch kiểm soát, xử lý can nhiễu đảm bảo an toàn thông tin vô tuyến điện phục vụ SEA Games 31 trên tất cả 12 tỉnh thành có đăng cai tổ chức các hoạt động của Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Đặc biệt, trên địa bàn Hà Nội là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31, Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực I đã huy động toàn bộ lực lượng kiểm soát bằng tất cả các trạm kiểm soát cố định, bán cố định, lưu động từ ngày 6/5 để phát hiện các phát xạ bất hợp pháp có khả năng gây can nhiễu cho những hệ thống thông tin phục vụ SEA Games, rà soát và khẩn trương xử lý can nhiễu cho các hệ thống thông tin di động và hệ thống vô tuyến điện phục vụ lễ khai mạc tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Vân Anh