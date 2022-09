Hệ tiêu chí giúp bảo toàn nguồn vốn và gia tăng giá trị BĐS thấp tầng

Nhà đầu tư ngày càng khắt khe hơn

“Bức tranh” thị trường bất động sản (BĐS) 2022 về cuối năm có nhiều diễn biến mới.

6 tháng đầu năm 2022, thị trường BĐS rơi vào trạng thái kẹt thanh khoản cục bộ. Theo đó, lượng quan tâm và giao dịch mua bán BĐS có dấu hiệu bị chững lại. Bước sang 6 tháng cuối năm, giá BĐS có xu hướng tăng do cầu vượt cung, chi phí tăng vọt… Mức độ quan tâm BĐS suy giảm so với đầu năm. Cụ thể, chỉ số tâm lý người tiêu dùng BĐS Việt Nam (CSS) nửa cuối năm 2022 giảm 7 điểm.

Theo chuyên gia, với diễn biến này, thị trường sẽ dần “loại bỏ” những nhà đầu tư ngắn hạn; thay vào đó là sự xuất hiện nhóm đối tượng khách hàng với nguồn vốn tốt. Họ tham gia thị trường với mục đích đầu tư dài hạn, kinh doanh cho thuê cùng với đó là hướng đến nhu cầu thực.

Lớp khách hàng này cho rằng, phân khúc BĐS thấp tầng vẫn là kênh tốt để bảo toàn giá trị dòng tiền với mục đích “kép”: vừa để ở thực, vừa giữ tài sản sinh lời. Đi cùng với sự ưu ái của nhà đầu tư đối với phân khúc này là sự xuất hiện bộ tiêu chí khắt khe hơn, hướng đến sản phẩm BĐS mang chất lượng thực, giá trị thực.

Nhà đầu tư ưu ái các dự án BĐS thấp tầng có pháp lý rõ ràng, hạ tầng hiện hữu. Ảnh minh họa (Nguồn: Tập đoàn An Lạc)

Chuyên gia nhận định, các sản phẩm BĐS phục vụ nhu cầu thực có pháp lý đầy đủ, hạ tầng hiện hữu, tập trung đầu tư chất lượng công trình đảm bảo sẽ là những “viên ngọc” được săn đón trong thời gian tới.

3 tiêu chí “vàng” ở Anlac Green Symphony giúp tăng giá trị BĐS

Phía tây Hà Nội chứng kiến sự “nở rộ” của hạ tầng khu vực, thu hút những chủ đầu tư lớn, tiềm lực mạnh đến phát triển dự án. Trong số đó, dự án khu đô thị Anlac Green Symphony của Tập đoàn An Lạc đang là “điểm sáng” khu tây với nhiều yếu tố được chủ đầu tư đặc biệt chú trọng.

Chuyên gia đánh giá, Anlac Green Symphony được chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết, tập trung vào 3 yêu cầu của một BĐS bền vững: pháp lý, hạ tầng nội khu và chất lượng công trình. Đây là những tiêu chí cốt lõi bảo chứng cho tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai.

“Một trong những điều làm nên “nền móng vững chắc” cho dự án là yếu tố pháp lý. Do đó, từ khi ra mắt dự án cho đến nay, An Lạc luôn nỗ lực hoàn thiện các vấn đề pháp lý, cung cấp giấy tờ, thực hiện đúng các cam kết với khách hàng...”, chủ đầu tư An Lạc chia sẻ.

Bên cạnh pháp lý, kiến trúc và diện mạo đô thị là tiêu chí tiếp theo được nhà đầu tư quan tâm, đòi hỏi cao về năng lực triển khai và sự đầu tư của nhà phát triển BĐS. Với mong muốn tạo nên một không gian hữu hình để giới đầu tư có thể mường tượng một cuộc sống tương lai trọn vẹn, chủ đầu tư An Lạc tập trung xây dựng diện mạo dự án. Do đó, tại Anlac Green Symphony, hạ tầng giao thông, cảnh quan, tiện ích nội khu là những yếu tố được ưu tiên hoàn thiện trước tiên, song song với đó là phát triển các công trình nhà ở.

Không gian sống xanh, đầy cảm xúc tại Anlac Green Symphony. Ảnh phối cảnh

Đến nay, dự án khu đô thị đã được hoàn thiện hệ thống giao thông nội khu. Các tuyến đường trọng điểm liên kết dự án với khu vực lân cận như: Mỹ Đình, Trung Hòa - Nhân Chính sắp được đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, hệ tiện ích 5 sao cho cư dân tương lai như: hệ thống 3 công viên chủ đề độc đáo, bể bơi resort ngoài trời, nhà hàng, clubhouse… sẽ mang đến cuộc sống giàu trải nghiệm, như nghỉ dưỡng. Đặc biệt, chủ đầu tư đang triển khai và sắp cho ra mắt các sản phẩm biệt thự có hầm độc đáo trong thời gian tới.

Yếu tố cuối cùng nhằm mang đến giá trị bền vững cho Anlac Green Symphony là chất lượng công trình. Chủ đầu tư cân nhắc kỹ lưỡng và lựa chọn những vật liệu xây dựng bền vững, có khả năng chống chịu cao, phù hợp với đặc điểm khí hậu khu vực.

Bên cạnh đó, Tập đoàn An Lạc còn chú trọng đến yếu tố thẩm mỹ của dự án. Lấy kiến trúc tân cổ điển Pháp với sự đăng đối, cân bằng làm ngôn ngữ thiết kế chung đặt trong quần thể cảnh quan xanh trải dài…; dự án sẽ kiến tạo một không gian sống sang trọng mà hiện đại, nâng niu cảm xúc sống. Đây sẽ là yếu tố góp phần làm gia tăng giá trị dự án trên thị trường.

Mang triết lý phát triển BĐS “vị nhân sinh”, Anlac Green Symphony là “nốt nhạc lạ” ở phía tây Hà Nội. Với các tiêu chí phát triển bền vững, dự án khu đô thị này sẽ tiêu biểu cho sản phẩm BĐS có chất lượng thực, giá trị thực, giàu tiềm năng bảo toàn nguồn vốn và sinh lời cho nhà đầu tư tương lai.

Dự án khu đô thị Anlac Green Symphony gồm các sản phẩm: biệt thự, biệt thự thương mại, căn hộ, shophouse; liên kết trực tiếp đến trung tâm Mỹ Đình và Trung Hòa - Nhân Chính. Website dự án: https://anlacgreensymphony.vn/ Chủ đầu tư: Tập đoàn An Lạc Liên hệ: 0909.70.8686

Doãn Phong