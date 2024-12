Về xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc hôm nay, nhà được gắn số, đường được gắn tên, camera an ninh tại các địa điểm công cộng, nhà văn hóa phủ sóng wifi... hiện hữu tại các thôn, xóm, giúp người dân chủ động cài đặt, ứng dụng công nghệ số trong các giao dịch thanh toán và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chị Lê Thị Lợi, chủ cửa hàng kinh doanh tạp hóa tổng hợp tại địa phương chia sẻ: Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân, cửa hàng của gia đình tôi không chỉ nhập đa dạng các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo mà còn cài đặt các thiết bị thanh toán hiện đại như phần mềm quản lý hàng hóa, mã QR. Nhờ đó, thu hút đông đảo khách hàng đến mua sắm, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 60%.

Giờ đây, ứng dụng công nghệ số đã trở thành thói quen của người dân và đem lại lợi ích thiết thực cho cả người mua và người bán bởi độ an toàn cao, tránh nhầm lẫn và bảo mật thông tin.

Công nghệ số được người dân xã Ngũ Kiên ứng dụng thường xuyên trong các giao dịch thanh toán. Ảnh: Thế Hùng

Xác định chuyển đổi số là cơ hội để thay đổi tổng thể cách sống, cách làm việc và phương thức hoạt động, đem lại những tiện ích cho người dân, cùng với công tác tuyên truyền, xã Ngũ Kiên thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số, tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn nhằm triển khai, hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt và ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc sống hằng ngày.

Năm 2024, xã thành lập trang facebook “Trang thông tin xã Ngũ Kiên”, đề nghị Cục Thông tin cơ sở hỗ trợ phê duyệt tài khoản zalo Official Acount; tiếp tục duy trì trang facebook “Ngũ kiên một miền quê đáng sống” và các nhóm zalo như Ban chỉ đạo Đề án 06 + chuyển đổi số xã, Tổ đề án 06 + chuyển đổi số cộng đồng nhằm tuyên truyền, phổ biến các thông tin liên quan đến chuyển đổi số, phát triển KT-XH và các hoạt động của địa phương.

Từ đầu năm đến nay, xã đã đầu tư gần 90 triệu đồng mua sắm máy móc, trang thiết bị mới, bảo trì phần mềm và sửa chữa hệ thống loa truyền thanh của địa phương.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức xã sử dụng điện thoại thông minh, hộp thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản, được trang bị máy tính, máy in, scan, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Hạ tầng nền tảng số của xã cơ bản đáp ứng các yêu cầu trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và người dân, đến nay, việc thực hiện chuyển đổi số ở xã Ngũ Kiên đạt được những kết quả tích cực.

Nhận thức của người dân về chuyển đổi số được nâng cao và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. 27/27 doanh nghiệp trên địa bàn đều sử dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, công nghệ số trong kinh doanh và triển khai hóa đơn điện tử.

100% hộ kinh doanh có mã QR để người mua quét mã thanh toán không dùng tiền mặt. Các sản phẩm, dịch vụ của địa phương được người dân quảng bá, giới thiệu rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo, tiktok, shopee...

Thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số, năm 2024, xã Ngũ Kiên có 4/15 chỉ tiêu vượt kế hoạch, còn lại đều đạt kế hoạch được giao. Trong đó, 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được UBND tỉnh phê duyệt trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện số hóa hồ sơ đạt trên 98%; tổng số hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân được xử lý trước hạn, đúng hạn đạt 99%...

Ông Lê Công Niên, Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Kiên cho biết: Chuyển đổi số tại địa phương đã đạt kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn do trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin của một số cán bộ, công chức mới đáp ứng ở mức cơ bản nên công tác tham mưu, triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin còn hạn chế. Việc đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ chuyển đổi số chưa đồng bộ, hiện đại do kinh phí hạn hẹp.

Đặc biệt, trình độ công nghệ thông tin của người dân không đồng đều, chủ yếu là người nhiều tuổi đến giao dịch, làm thủ tục hành chính tại xã nên việc cập nhật thông tin trên hệ thống rất khó khăn, công chức một cửa phụ trách phải hướng dẫn nhiều lần và cập nhật hồ sơ giúp công dân trên hệ thống dịch vụ công.

Góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, xã Ngũ Kiên tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh, huyện về chuyển đổi số. Duy trì và cải tiến hạ tầng, nền tảng số đáp ứng yêu cầu trong công tác chuyển đổi số tại địa phương.

Đồng thời đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin cho cán bộ phụ trách công tác chuyển đổi số tại địa phương hoặc có phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin để đảm bảo theo quy định đối với nội dung trong bộ chỉ số “Nhân lực số”. Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền cho người dân về thực hiện các nội dung trong bộ chỉ số “Hoạt động xã hội số”...

Theo Hồng Tính (Báo Vĩnh Phúc)