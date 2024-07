Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền pháp luật, tháng 5/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hồng Ngự triển khai đến các Xã đoàn, Thị trấn đoàn trong huyện thực hiện mô hình Cà phê pháp luật gắn với chuyển đổi số (CĐS). Qua thực hiện mô hình, tuyên truyền kịp thời cho đoàn viên (ĐV), thanh niên (TN), người dân trên địa bàn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, hướng dẫn người dân thực hiện các ứng dụng CĐS, góp phần phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.



Một buổi sinh hoạt mô hình Cà phê pháp luật gắn với chuyển đổi số tại xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự.

Thực hiện mô hình Cà phê pháp luật gắn với CĐS, các Xã đoàn, Thị trấn đoàn phối hợp với Công an, cán bộ tư pháp xã, thị trấn tổ chức các buổi sinh hoạt tuyên truyền pháp luật cho người dân mỗi tháng 1 lần. Tại xã Phú Thuận A, định kỳ mỗi tháng 1 lần, các ĐV, TN, người dân xã Phú Thuận A họp mặt nghe tuyên truyền pháp luật. Buổi sinh hoạt tuyên truyền tổ chức luân phiên, có khi tại các quán cà phê hoặc tại nhà người dân. Trung bình mỗi buổi tuyên truyền có 50 - 70 ĐV, TN, người dân tham gia.

Trong các buổi sinh hoạt, cán bộ Xã đoàn tuyên truyền về các chủ trương, chính sách mới của tỉnh, huyện. Các hoạt động, phong trào do địa phương phát động thực hiện. Tuyên truyền, vận động ĐV, TN không tham gia tệ nạn xã hội, phòng, chống ma túy; xây dựng lối sống đẹp, sống có ích cho xã hội. Cùng với đó, Công an xã thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã, các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo người dân nhằm nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho ĐV, TN, người dân.

Không chỉ cung cấp kiến thức pháp luật, Xã đoàn còn thực hiện dán các mã QR code tích hợp đường dẫn đến các tài liệu tuyên truyền, các văn bản luật hiện nay như: Luật TN, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình... ĐV, TN, người dân chỉ cần quét mã QR là có thể truy cập vào đọc các tài liệu tuyên truyền. Song song đó, cán bộ Xã đoàn; hướng dẫn ĐV, TN, người dân cài đặt các ứng dụng CĐS như: VneID, e - DongThap, Y tế Đồng Tháp... đưa công nghệ số, nền tảng số đến với từng người dân trên địa bàn xã.

Anh Đào Công Minh - Bí thư Xã đoàn Phú Thuận A, cho biết: “Hơn 1 năm triển khai mô hình Cà phê pháp luật gắn với CĐS, Xã đoàn Phú Thuận A tuyên truyền pháp luật cho hơn 3.400 lượt ĐV, TN, người dân; hỗ trợ tư vấn pháp luật cho 12 trường hợp về tranh chấp đất đai và hôn nhân gia đình; hỗ trợ cài đặt các ứng dụng CĐS cho người dân. Qua thực hiện mô hình, cung cấp các kiến thức pháp luật cho người dân, từ đó nâng cao ý thức người dân trong việc phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.

Tại xã Thường Phước 2, mô hình Cà phê pháp luật gắn với công tác CĐS được Xã đoàn duy trì hoạt động hiệu quả. Ngoài phổ biến kiến thức, tư vấn pháp luật, Xã đoàn triển khai thực hiện Tủ sách pháp luật đặt tại quán cà phê. Tủ sách hiện trưng bày trên 500 quyển sách, báo, tạp chí có nội dung kiến thức pháp luật phục vụ cho người dân, ĐV, TN có thể tìm đọc.

Anh Dương Văn Tính - Bí thư Xã đoàn Thường Phước 2, cho biết: “Thông qua các buổi sinh hoạt của mô hình Cà phê pháp luật gắn với công tác CĐS, Xã đoàn quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của ĐV, TN, nhất là các thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật và các TN hoàn lương. Qua đó, định hướng, hỗ trợ giới thiệu việc làm, vay vốn cho ĐV, TN giúp các TN có điều kiện phát triển chăn nuôi, trồng trọt, ổn định cuộc sống”.

Theo Ban Thường vụ Huyện đoàn Hồng Ngự, trong thời gian qua, thực hiện mô hình Cà phê pháp luật gắn với CĐS, các Xã đoàn, Thị trấn đoàn trong huyện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hàng ngàn lượt ĐV, TN, người dân trong huyện. Hỗ trợ hơn 650 lượt ĐV, TN và người dân cài đặt các ứng dụng số và tư vấn pháp luật cho hơn 17 lượt người dân. Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho 36 TN và tạo điều kiện cho 6 TN hoàn lương vay vốn với số tiền 524 triệu đồng.

Đặc biệt, mô hình Cà phê pháp luật gắn với CĐS mang lại nhiều kết quả tích cực, đây là nơi tập hợp các ĐV, TN, người dân tham gia sinh hoạt tuyên truyền phòng, chống tội phạm. Đồng thời là kênh thông tin hữu ích cho ĐV, TN, người dân tiếp cận, tìm hiểu các kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, mô hình phát huy tốt vai trò của các cơ sở Đoàn trong tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, góp phần phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Trong thời gian tới, Huyện đoàn chỉ đạo các Xã đoàn, Thị trấn đoàn tiếp tục duy trì mô hình Cà phê pháp luật gắn với CĐS, chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền để mô hình ngày càng phát huy hiệu quả hơn.

Theo MỸ XUYÊN (Báo Đồng Tháp)