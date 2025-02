Quảng Ngãi:

Ngoài ra, camera còn giúp cho cơ quan chức năng quản lý có hiệu quả trong việc giám sát các hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Với tất cả những chức năng nói trên, camera an ninh hiện nay đã thành “tai mắt” cho lực lượng công an trong việc xử lý và ngăn ngừa tội phạm.

Đơn cử ở phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) có trên 5.300 hộ dân với gần 20 nghìn nhân khẩu, trên địa bàn phường có nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, nhà trọ.

Trước năm 2024, trên địa bàn phường liên tục xảy ra tình trạng trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, sử dụng ma túy trong các nhà nghỉ, khách sạn. Kể từ khi phường lắp đặt 62 camera an ninh, tình trạng nói trên giảm đáng kể.

Nhờ có camera an ninh mà tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đã giảm đáng kể. Ảnh Internet.

Những năm gần đây đã xảy ra nhiều vụ cướp ngân hàng trên địa bàn cả nước. Nếu như trước đây, cơ quan an ninh điều tra phải mất rất nhiều thời gian mới bắt được đối tượng, thậm chí phải bỏ cuộc vì tội phạm không để lại dấu vết.

Song, hiện nay các đối tượng cướp ngân hàng đều bị bắt. Ngoài sự hỗ trợ tích cực của người dân trong việc truy bắt tội phạm, hệ thống camera an ninh đã giúp cơ quan điều tra lần theo dấu vết để bắt tội phạm một cách nhanh chóng.

Hiện nay, có nhiều gia đình lắp đặt thiết bị camera quanh nhà. Nhiều vụ án đã được phá rất nhanh cũng nhờ vào hệ thống camera lắp đặt trên đường hoặc từ nhà dân. Gọi camera an ninh là “khắc tinh” của các loại tội phạm là như thế.

Nhờ có camera an ninh mà tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đã giảm đáng kể. Những người tham gia giao thông hiện nay rất sợ bị phạt nguội, vì hệ thống camera an ninh sẽ cung cấp những hình ảnh chính xác và trung thực nhất nếu như người tham gia giao thông cố tình vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều...

Kể từ khi ngành chức năng cho lắp hệ thống camera an ninh tại các ngã tư, người tham gia giao thông cũng bắt đầu ý thức trong việc chấp hành pháp luật.

Theo TRẦN ĐĂNG (Báo Quảng Ngãi)