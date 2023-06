Bộ Công an vừa phá đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.