Với trận thua Nhật Bản 0-7 và Nepal hòa Bangladesh 1-1 ở phút bù giờ, tuyển nữ Việt Nam còn rất ít cơ hội đi tiếp. Thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ còn hy vọng trận Philippines vs Myanmar ở bảng E có tỷ số hòa.

"Tôi biết Nhật Bản có trình độ rất cao ở châu Á. Tuyển nữ Việt Nam chơi không tốt và để thua đậm. Chúng tôi xác định đây là trận rất khó khăn.

Đội chuẩn bị sẵn tinh thần phòng ngự phản công, đá với sơ đồ 5-4-1. Nhưng thực tế hàng phòng ngự bị vỡ rất nhiều. Một phần do sức yếu, không kèm được người. Ngoài ra tiền đạo Nhật Bản di chuyển tốt, chơi đồng đội", HLV Mai Đức Chung đánh giá về trận đấu.

HLV Mai Đức Chung cho rằng tuyển nữ Việt Nam bị quả tải do thi đấu nhiều trong năm 2023

"Tuyển nữ Việt Nam trong năm nay thi đấu nhiều giải liên tục, từ tháng 3 đến tháng 9. Chúng tôi phải dự vòng loại Olympic, SEA Games, World Cup rồi Asiad.

Các trận đấu liên tục khiến các cầu thủ bị quá tải. Lý do thứ hai cũng có thể là do đội dồn sức quá nhiều vào World Cup. Nhưng sau đó thì thể lực, thể trạng, phong độ đi xuống. Thứ 3 là do lực lượng thiếu trụ cột như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, tôi dùng cầu thủ trẻ để trám vào.

Ngoài ra còn một số lý do khác như lối đá châu Âu đá bóng dài, nên chúng tôi phòng ngự phù hợp. Nhưng châu Á phối hợp nhỏ, nhanh và nên cầu thủ Việt Nam không theo kịp, rất khó chống đỡ.

Thua đậm Nhật Bản, tuyển nữ khó có cửa đi tiếp

Gặp Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc rất khó đá. Một phần hơi chủ quan là các cầu thủ hơi chủ quan. Tưởng là thua Đức 1-2 và thua Mỹ ít nên hơi mất tập trung. Đó là những lý do khiến phong độ của đội tuyển không được tốt", HLV Mai Đức Chung lý giải về trận thua đậm 0-7 trước Nhật Bản ở lượt cuối vòng bảng Asiad 19.

Nói về nguy cơ bị loại từ vòng bảng, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Chúng tôi chấp nhận việc bị loại và trở về Việt Nam để tập luyện. Đây là bài học cho các cầu thủ thấy không phải lúc nào ta cũng tốt, cũng thắng, mà phải có trận thua này để vươn lên, tiến lên phía trước".