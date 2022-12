HLV Thạch Bảo Khanh dẫn dắt CLB Viettel

HLV Thạch Bảo Khanh chính là người có công lớn đưa CLB Công an nhân dân (nay đổi tên là Công an Hà Nội) thăng hạng V-League 2023. Tuy nhiên sau khi giành tấm vé lên chơi giải bóng đá cao nhất Việt Nam, cựu cầu thủ Thể Công nói lời chia tay với đội bóng ngành công an.

Sau ít ngày nghỉ ngơi, HLV Thạch Bảo Khanh nhận lời làm HLV trưởng CLB Viettel, thay cho ông Bae Ji Won. Đây là thông tin không làm nhiều người bất ngờ bởi HLV Bae Ji Won chỉ tạm quyền và không giúp đội bóng có thành tích tốt ở mùa giải 2022.

HLV Thạch Bảo Khanh

HLV Thạch Bảo Khanh từng có thời gian tham gia công tác đào tạo trẻ tại Viettel, trước khi làm trợ lý hỗ trợ chuyên môn cho HLV trưởng Trương Việt Hoàng và dẫn dắt CLB Công an nhân dân ở giải hạng Nhất mùa giải 2022.

Sau khi trở lại với Viettel, nhà cầm quân sinh năm 1979 được kỳ vọng giúp đội bóng áo lính giành nhiều thành tích cao ở mùa giải 2023. Đây là lần đầu tiên cầm quân ở sân chơi V-League nên cựu cầu thủ Thể Công rất quyết tâm ghi dấu ấn.

Sau mùa giải 2022, Viettel có khá nhiều sự thay đổi về nhân sự. Ngoài ghế HLV trưởng, những cái tên như thủ môn Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc, Caique, Pedro... cũng đã nói lời chia tay.