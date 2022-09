Hồ Trung Dũng ra mắt chuỗi 13 MV quay one-shot

Nối tiếp của The Songbook qua 2 mùa phát sóng, Hồ Trung Dũng chính ra mắt mùa 3 ngày 8/9 trên kênh YouTube riêng. The Songbook 3 gồm chuỗi 13 MV video, theo đó, sẽ có 13 ca khúc trữ tình được Hồ Trung Dũng cùng với ê-kíp phối lại nhằm mang đến cho người nghe một cảm giác mới lạ.

Với The Songbook 3, Hồ Trung Dũng kết hợp với hai giọng nữ vô cùng nội lực, có chất giọng trẻo Võ Hạ Trâm và Phương Vy. Trước đây, Hồ Trung Dũng với Võ Hạ Trâm hay Phương Vy từng có những bài song ca ngọt ngào, sâu lắng.

Ở The Songbook mùa 1, Hồ Trung Dũng tập trung vào ca khúc xưa, The Songbook 2 gợi nhớ đến câu chuyện của riêng anh, thì ở The Songbook 3, giọng ca “Tình bơ vơ” chọn ca khúc trẻ trung hơn, gần gũi hơn với giới trẻ và các bản tình ca quen thuộc của thế hệ 8x,9x như: Chia tay tình đầu, Ngỡ như mình đã quên, Giọt nước mắt ngà, Ngỡ đâu tình đã quên mình…

Trong The Songbook 3, Hồ Trung Dũng chọn kỹ thuật quay one-shot (một lần quay) để giữ trọn cảm xúc trong lúc thể hiện. Kỹ thuật quay one-shot với ê-kíp rất vất vả nhưng với khán giả, sẽ mang đến cho họ một trải nghiệm liền mạch cảm xúc, trọn vẹn. Hồ Trung Dũng cho biết một yếu tố nhỏ bị sai, cả shot quay đó đều phải làm lại. Anh từng phải quay mười mất shot mới có được một shot thực sự ưng ý, để khán giả phải xem đi xem lại nhiều lần.

Giọng ca “Ngày không em” cho biết khi được sống trong âm nhạc, anh luôn có cảm giác hưng phấn và không thấy mệt mỏi. “Nhiều người ngạc nhiên hỏi tại sao một ca sĩ có thể hát một lúc 30 bài. Thực ra, lúc đó họ đang sống trong cảm xúc nên bao nhiêu sức lực bao nhiêu năng lượng sẽ dồn hết vào để thể hiện bài hát, hoàn thành cảnh quay của mình. Sau khi thực hiện xong thì sẽ “trả nợ” cho chính bản thân mình sau. Và Dũng cũng đã ốm mất 10 ngày sau khi quay xong The Songbook 3”, Hồ Trung Dũng cho hay.

The Songbook 3 chọn trang trí bối cảnh theo trào lưu phong cách “Vintage American” hoài cổ, đẹp mắt và dịu dàng, biểu hiện cho sự chân tình, hoài niệm giống như tình cảm yêu quý, trân trọng anh dành cho khán giả.

Với The Songbook 3, những chiếc đèn cổ như đèn tàu biển, đèn sân khấu từ những thập niên 60 – 70 được đưa vào trong bối cảnh. Từ ánh sáng, màu sắc, cho tới trang phục của ca sĩ đều được nam đạo diễn lựa chọn một cách tỉ mỉ. Đồ vật cũng được anh sắp xếp một cách đơn giản nhất, tinh tế nhất để khán giả không bị phân tán nhiều bởi những yếu tố ngoại cảnh. Qua đó, khán giả có thể toàn tâm toàn ý cảm nhận, hưởng thụ sự đẹp đẽ đến từ lời ca, giọng hát của người nghệ sĩ trên sân khấu.

Ở The Songbook 3, Hồ Trung Dũng cũng muốn tập trung nhiều hơn vào âm nhạc. Anh biết khán giả của mình thích giọng hát, âm nhạc nên tập trung mạnh vào phần nhạc chứ không đầu tư nhiều vào MV.

Thiện Nhân