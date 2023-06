Phương Khánh là hoa hậu duy nhất thân thiết với Tăng Thanh Hà.

Cô là một trong những người bạn thân thiết, không thể thiếu trong các bữa tiệc của gia đình Tăng Thanh Hà.

Cả hai hợp nhau về phong cách sống đẳng cấp nhưng giản dị.

Chân dài thời gian gần đây vẫn tham gia hoạt động showbiz nhưng không quá nhiều, cô chuyển hướng sang kinh doanh, làm cô giáo đan móc. Vẻ đẹp của Phương Khánh được khen mặn mà cùng với phong cách thời trang nền nã, dịu dàng. Cô luôn hướng về thiên nhiên, đến giờ vẫn gội đầu dưỡng tóc bằng nước gạo. Lối sống giản dị, hướng tối giản của cô truyền cảm hứng đến nhiều người.

Trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Phương Khánh từng chia sẻ đoạn clip giới thiệu từng ngóc ngách trong penthouse mới mua, có view triệu đô có thể nhìn thấy được những biểu tượng của TP. HCM. Căn hộ được trang trí tông màu trắng, nâu làm chủ đạo.

Phong cách thiết kế khá sang trọng, hiện đại, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Các vật dụng nội thất đều vô cùng cao cấp, đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Nàng hậu chia sẻ: "The light is what guides you home, the warmth is what keeps you there" (Ánh sáng là thứ dẫn đường cho bạn về nhà, hơi ấm là thứ giữ bạn ở đó).

Căn penthouse rộng rãi, thoáng đãng của Phương Khánh ở trên tầng cao của một tòa nhà.

Nội thất được thiết kế sang trọng, đẹp mắt.

Từ phòng tắm của căn hộ, có thể nhìn thấy được những biểu tượng của TP.HCM.

Góc ban công rộng rãi, thoáng đãng.