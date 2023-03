Trong tập 3 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam, 18 thí sinh sẽ bước vào buổi học catwalk do siêu mẫu Hoàng Thùy hướng dẫn và tham gia thử thách trình diễn thời trang theo đội.

Siêu mẫu Hoàng Thùy hướng dẫn catwalk cho thí sinh.

Với chủ đề hóa thân thành những quý cô sang chảnh trên sàn diễn, các thí sinh không chỉ phải thể hiện khả năng catwalk, diễn xuất trước ống kính mà còn phải liên kết với các thành viên trong đội. Mỗi đội đều có chiến lược trong việc phân bố đội hình, lựa chọn trang phục cho phần thi.

Trong phần thử thách, đội huấn luyện viên Quỳnh Hoa và Thủy Tiên dù có phần thể hiện chưa được tốt. Đội huấn luyện viên Mai Ngô có phần thể hiện yếu nhất, bị đánh giá là "thảm họa" trong thử thách này, vì các thí sinh có phong cách trình diễn "lố", tạo dáng thiếu tự tin.

Cuối cùng, đội của huấn luyện viên Quỳnh Châu được nhận xét có màn trình diễn trọn vẹn và giành được chiến thắng, phục thù cho tập 2.

Là đội chiến thắng trong thử thách lần này, huấn luyện viên Quỳnh Châu nắm giữ quyền loại trừ trong tay. 4 thí sinh Huỳnh My, Hà Đan (đội Thủy Tiên) và Shinsa Phạm, Lê Kỳ Hân (đội Quỳnh Hoa) bước vòng loại đối mặt với á hậu Quỳnh Châu và ban giám khảo.

4 thí sinh bước vào vòng loại.

4 thí sinh lần lượt thuyết phục ban giám khảo để giành lấy cơ hội đi tiếp. Khác với Hà Đan, Shinsa Phạm, Lê Kỳ Hân, trong vòng loại Huỳnh My thái độ không tốt với ban giám khảo. Cô cho rằng bản thân phải bước chân vào vòng loại là không thuyết phục, trong đội vẫn có người làm yếu hơn.

"Khi phải bước vào vòng này em không chấp nhận. Vì em đã cố gắng rất nhiều. Em không muốn trình bày mình đẹp hay xấu hoặc hơn ai điều gì. Em tự tin vì có một gương mặt hoa hậu, hôm nay em đã bị make-up không phù hợp", Huỳnh My nói.

Huỳnh My liên tục tỏ thái độ với ban giám khảo trong vòng loại.

Thậm chí, cô gay gắt nói: "Em chỉ muốn có một điều gì đó ở đây công bằng, chính xác, thực tế".

Sau khi nghe 4 thí sinh thuyết phục, huấn luyện viên Quỳnh Châu cho biết: "Đến bây giờ, tôi làm nghề để sống được ngần đấy năm là nhờ vào thái độ. Quan điểm của tôi là thái độ còn hơn trình độ". Cuối cùng, cô quyết định loại thí sinh Huỳnh My đội huấn luyện viên Thủy Tiên vì thái độ không tốt.

Ngay sau đó, Huỳnh My đã chất vấn lại: "Bạn nói My thái độ, là thái độ chỗ nào và ở đâu. Bạn nói thử cho My nghe. My không thái độ, My cũng chẳng nói chương trình".

Đáp lời Huỳnh My, Quỳnh Châu cho biết: "Cho dù có gặp vấn đề gì trên sân khấu, mình phải biết cảm ơn ê-kíp hỗ trợ. Họ đến đây làm không vì cái gì cả". Huỳnh My nói: "Tôi biết mọi người đến đây làm không cần tiền, nghĩa là mình là người được, còn ê-kíp là người không được".

Huỳnh My tố ban tổ chức thường xuyên make-up cho cô chậm hơn thí sinh khác. Về vấn đề này, Quỳnh Châu giải thích: "Điều đầu tiên đi thi là bạn phải biết tự make-up, nếu bạn biết make-up thì không cần nhờ vào ê-kíp. Và nếu khi đã nhờ vào ê-kíp rồi, bạn không tự chỉnh sửa được thì đừng đổ lỗi cho họ".

Cuối cùng Huỳnh My của đội Thủy Tiên phải ra về ở tập 3.