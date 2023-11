Trần Anh Huy từng là một vũ công chuyên nghiệp tham gia cuộc thi 'So you think you can dance' năm 2012. Ngay sau khi xuất hiện trong cuộc thi, Anh Huy được khán giả biết đến nhờ vào ngoại hình sáng giá cùng với gương mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng. Dù dừng chân ở top 20 nhưng Anh Huy vẫn để lại ấn tượng trong mắt công chúng.