Mới đây, hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ livestream khoảng 3 phút giao lưu với khán giả. Trong đoạn video, cô để điện thoại sát mặt, vừa nói chuyện với mọi người vừa uống bia và hát theo nhạc.

Mai Phương Thúy nói: "Xin chào các bạn, mình xin lỗi vì say mất rồi. Chẳng mấy khi mình say nên muốn chia sẻ giây phút đặc biệt này với các bạn. Hy vọng mình không làm một tấm gương xấu. Mình phát hiện nếu say thì không cần phải nói chuyện có đầu có đuôi, không cần phải làm mọi việc thật hợp lý. Thật vui khi bao lâu rồi mới say và có các bạn ở đây chia sẻ cùng mình. Mình trân trọng từ đáy lòng. Cảm ơn 1000 người đã xem mình say ngày hôm nay. Đối với mình đó là một trải nghiệm đẹp".

Hoa hậu Mai Phương Thúy livestream khi say.

Trong lúc livestream, Mai Phương Thúy còn gửi lời chào hoa hậu Lương Thùy Linh. Trong khi đó, một số người bạn của Mai Phương Thúy để lại bình luận khen cô xinh đẹp, dễ thương khi để mặt mộc giản dị.

Hoa hậu Mai Phương Thúy gần đây xuất hiện với diện mạo mới lạ. Cô đã quyết định cắt mái tóc dài gắn liền với hình ảnh của mình suốt nhiều năm qua. Mai Phương Thúy viết: "Tạm biệt dung mạo mỹ miều vốn chỉ hợp tóc dài. Tôi muốn hướng tới tương lai nơi bước chân của tôi được cải thiện từng ngày. Tôi cắt tóc dù tóc ngắn không thực sự hợp với tôi".

Mai Phương Thúy sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Ngoài các hoạt động từ thiện, Mai Phương Thúy cũng thử sức trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, tham gia nhiều hoạt động quảng cáo, đóng phim...

Hoa hậu sinh năm 1988 khác lạ với tóc ngắn.

Ở tuổi 36, hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn xinh đẹp và trẻ trung. Cô không áp lực chuyện chồng con và được coi là một trong những hoa hậu giỏi kinh doanh và giàu có.

"Đến giờ, cuộc sống độc thân với tôi vẫn rất tốt. Có thể mọi thứ sẽ thay đổi khi tôi quyết định có con, bởi dù sao cũng không thể để quá muộn nên thời điểm kết hôn sẽ là lúc tôi muốn có em bé.

Một người đàn ông lý tưởng với tôi là phải giống bố tôi: Đẹp trai, tính cách thú vị, hết lòng vì gia đình, con cái", hoa hậu Mai Phương Thúy chia sẻ trong một chương trình podcast.

Mỹ Hà

Ảnh: FBNV