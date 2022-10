Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị kiện

Sáng 24/10, trên trang cá nhân, bà Đặng Thùy Trang thông báo đã gửi đơn kiện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên lên Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp (TP.HCM).

Theo bà Đặng Thùy Trang, năm 2017, Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để làm chi phí tham gia Hoa khôi Nam Bộ. Khi đó, cô viết giấy vay tiền, cam kết sau khi thắng giải sẽ dùng cát-xê trả và để bà Đặng Thùy Trang làm quản lý, hưởng phần trăm khi nhận show. Nhưng sau khi thắng giải, Thùy Tiên không hợp tác cũng không trả nợ.

Đến tháng 4/2019, Thùy Tiên hẹn Đặng Thuỳ Trang ra quán cà phê tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) để trả tiền, với điều kiện đưa ra bản gốc giấy nhận nợ. “Tôi thấy người của Thùy Tiên có đem tiền theo nên tin và đã đưa bản gốc giấy nhận nợ ra để nói chuyện. Bất ngờ bà Thùy Tiên đã chụp lấy giấy nhận nợ và xé ngay lập tức mà tôi không kịp ngăn chặn”, bà Trang cho hay.

Sau đó, Hoa hậu Thùy Tiên tố cáo bà Trang ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. Thùy Tiên khẳng định chưa từng nhận được bất kỳ khoản tiền nào, hay sự giúp đỡ nào từ phía bà Đặng Thùy Trang, dù đã ký vào giấy vay nợ. Người đẹp sinh năm 1998 cho biết: "Lý do có tờ giấy đó, tôi đã khai báo với cơ quan công an. Khi nào có kết luận từ cơ quan điều tra, tôi sẽ đưa ra thông cáo báo chí", cô trả lời báo chí trong buổi họp báo 7/5/2019.

Bà Trang cho biết: "Việc Thùy Tiên vay tiền rồi trốn tránh trách nhiệm trả nợ, vu khống tôi vào các tội danh như lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, tố giác tôi ra cơ quan công an mà không có bằng chứng, căn cứ... là những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nó khiến tôi không chỉ có nguy cơ bị mất trắng tiền của mà còn chà đạp danh dự, nhân phẩm, khiến sức khỏe tôi bị suy sụp”.

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện truyền thông công ty Sen Vàng - đơn vị quản lý hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên - cho biết đã nhận thông tin trên và đang cùng luật sư tiến hành làm rõ sự việc.

Được biết, phía Tòa án nhân dân quận Gò Vấp cũng có văn bản xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của bà Đặng Thùy Trang vào 14/10/2022.

Diệu Thu - Thắm Nguyễn