Hoa hậu Siêu quốc gia 2013 đến Việt Nam trình diễn

NTK Vân Anh Scarlet mời Miss Supranational 2013 Mutya Johanna Datul làm vedette trình diễn BST 'Love Ardently – Yêu say đắm' trong show thời trang 'See in The Forest' vào ngày 5/11 tới cùng NTK Hà Duy.

Với BST Love Ardently, NTK Vân Anh Scarlet muốn gửi gắm đến tất cả những người đã và đang theo dõi hành trình của mình cái nhìn mới mẻ hơn về một nhà thiết kế từng rất quen thuộc bởi những chiếc đầm lung linh được đính kết tỉ mỉ. Hoa hậu Siêu quốc gia 2013 làm vedette trong show thời trang của NTK Vân Anh Scarlet. Vân Anh Scarlet mời Miss Supranational 2013 Mutya Johanna Datul diễn vedette trong bộ sưu tập của mình. NTK muốn mang một làn gió mới vào những thiết kế lần này. Nó không chỉ mang tính ứng dụng, được ưa chuộng trong nước mà còn vươn tầm quốc tế. Được biết, cô dành hơn 1 tháng để đính kết tỉ mỉ cho chiếc váy cưới để Hoa hậu Siêu quốc gia 2013 đảm nhận vị trí kết màn trong show diễn. BST Love Ardently - Yêu say đắm gồm 60 thiết kế mới được thực hiện trong 2 tháng với khoảng 50 người. Đó là sự bứt phá trong phong cách thiết kế, sáng tạo trong cách sử dụng chất liệu, đa dạng về phom dáng. Buổi biểu diễn với 3 chương thời trang: đầm dạ hội, thời trang ứng dụng Thu Đông 2023 và váy cưới mang thông điệp tình yêu thuần khiết sẽ được diễn ra trong không gian yên bình của rừng thông ở Đại Lải, Vĩnh Phúc. Nhà thiết kế gốc Thanh Hoá cho biết, chị rất tâm huyết với những thiết kế lần này. Với 60 trang phục Thu Đông thanh lịch, hiện đại, pha nét gợi cảm, cá tính bằng chi tiết cut-out tinh tế, Vân Anh Scarlet muốn qua ngôn ngữ thời trang thể hiện góc nhìn đa chiều về cảm xúc của người phụ nữ trong tình yêu. “Với BTS lần này, các màu sắc tượng trưng cho những cô gái với những cá tính khác nhau trong tình yêu. Sự thăng trầm trong cảm xúc khi yêu cũng được truyền tải qua các chất liệu khác nhau của BST. Thông điệp từ Love Ardently - là cái kết đẹp cho câu chuyện tình yêu của mỗi cô gái, cũng là sự khởi đầu của một chương mới trong cuộc sống bắt đầu hôn nhất. Bất kỳ cô gái nào dù ở đâu, phong cách ra sao, dịu dàng hay cá tính thì cuối cùng vẫn mong ước cho mình có được 1 tình yêu thật hạnh phúc, một cái kết viên mãn”, cô nói. NTK Vân Anh Scarlet. Trình diễn BST Love Ardently cho NTK Vân Anh Scarlet, ngoài các model chuyên nghiệp, còn có sự xuất hiện của hai nhân vật đặc biệt. Giám đốc sáng tạo Denis Đặng sẽ đóng vai trò First Face và Hoa hậu Siêu quốc gia 2013 Mutya Johanna Datul sẽ đảm nhận vị trí vedette kết show.