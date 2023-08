Bên cạnh những tác phẩm nổi tiếng đi cùng năm tháng như: Bóng cây Kơ Nia (Phan Huỳnh Điểu), Trăng sáng đôi miền (An Chung), Áo mùa đông (Đỗ Nhuận), Đất nước lời ru (Văn Thành Nho), Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến), Tổ quốc yêu thương (Hồ Bắc), Lên ngàn (Hoàng Việt), Đàn chim Việt (Văn Cao) được phối khí mới, Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi năm nay còn giới thiệu ca khúc mới được nhiều người trẻ yêu thích như: My Kool Việt Nam (Thanh Bùi) và Những trái tim Việt Nam (Phương Uyên). Điều còn mãi 2023 quy tụ các ca sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc thính phòng cổ điển như: NSƯT Đăng Dương, Phạm Thu Hà, Đỗ Tố Hoa, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác. Bên cạnh đó, ca sĩ Tùng Dương, nhóm nhạc Oplus cũng có khả năng thích ứng với dàn nhạc giao hưởng sẽ tham gia để tạo nên sự đa dạng về màu sắc giọng hát. Sự góp mặt của Dàn Nhạc giao hưởng Việt Nam, Dàn hợp xướng Kosmos Opera và NSƯT Lệ Giang nghệ sĩ độc tấu đàn bầu và jazz, nghệ sĩ saxophone An Trần, nghệ sĩ trống sấm Trương Thị Thu Hà cũng là một cách để giới thiệu với công chúng những nghệ sĩ tài năng của nước nhà, nhằm hướng Điều còn mãi 2023 tới một không gian âm nhạc vừa sang trọng nhưng vẫn hiện đại và truyền thống.