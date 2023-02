Hoài nghi về loại cherry giá rẻ bất ngờ bán đầy chợ mạng

Những ngày sau Tết Nguyên đán, thị trường hoa quả nhập khẩu rộ lên những loại quả cherry vốn nổi tiếng đắt đỏ nhưng nay lại có giá rẻ bất ngờ. Mặc dù nhiều người thi nhau mua cherry giá rẻ những có không ít hoài nghi về xuất xứ cũng như chất lượng của loại quả này.

Cherry là loại trái cây được nhập khẩu về Việt Nam từ nhiều nước trên thế giới, do đó giá thành chưa bao giờ rẻ, thậm chí còn thuộc hàng đắt đỏ vì lên tới gần triệu đồng mỗi kg.

Thế nhưng, thời điểm hiện tại, cherry được rao bán rất nhiều trên mạng xã hội với giá thành dao động trong khoảng 200.000 - 300.000 đồng/kg tùy kích thước quả. "Tôi hơi hoang mang khi thấy cherry được rao bán trên chợ mạng chỉ khoảng hơn 200.000 đồng/kg, trong khi trước đây tôi phải mua với giá 600.000 - 700.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm lên đến 900.000 đồng/kg", chị Thuý Hà (Q.Ba Đình, Hà Nội) cho biết.

Chị Hoàng Ninh (phố Đại La, Hà Nội) vốn không hay mua hoa quả nhập khẩu bởi giá thành đắt đỏ, nhưng từ sau Tết đến nay cũng đã 2-3 lần mua cherry về ăn bởi… chúng đang có giá giảm bất ngờ. Chị Ninh chia sẻ: "Thực tình thì tôi cũng lăn tăn liệu cherry giá giảm mạnh thì chất lượng có đảm bảo hay không, nguồn gốc thế nào… nhưng thấy bạn bè mua nhiều, ăn cũng thấy ngon, nên tôi cũng… tặc lưỡi mua theo trào lưu".

Trong khi đó, vẫn là loại quả này, các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tại Hà Nội vẫn đang bán với giá dao động trong khoảng 500.000 - 700.000 đồng/kg đối, tuỳ thuộc vào size quả (30 - 32mm).

Bà Phan Mai, chủ một tiệm hoa quả sạch trên đường Âu Cơ, Hà Nội, cho biết, hiện cửa hàng của bà có rất nhiều loại cherry được nhập khẩu từ Mỹ, Úc, New Zealand..., giá thành dao động 550.000 – 650.000 đồng/kg. Nói rồi, bà Phan Mai cho chúng tôi xem giấy tờ xuất xứ của từng loại hoa quả nhập bán.

Lý giải về loại cherry đang bán trên chợ mạng dạo gần đây, bà Phan Mai khẳng định, cherry đó chủ yếu là hàng nhập khẩu từ Chile. Tại Chile, loại quả này đang vào mùa (từ tháng 1 đến tháng 3) và được vận chuyển bằng container về Việt Nam nên giá thành sẽ rẻ hơn.

"Cherry nhập khẩu từ Úc, New Zealand, Mỹ chủ yếu được nhập khẩu về Việt Nam qua đường bay. Hiện trên thị trường, loại quả này vẫn đang bán với giá không biến động nhiều so với trước Tết. Vận chuyển bằng đường bay chỉ mất thời gian 1 đến 2 ngày là về đến nơi, quả vẫn giữ được độ tươi ngon như vừa mới hái mà không cần dùng chất bảo quản. Do đó mà giá thành cao hơn. Còn hoa quả nhập theo đường container về Việt Nam thì đi theo đường biển, cũng phải mất 1-2 tuần mới về đến nơi, chắc chắn sẽ không tươi ngon như hoa quả vận chuyển bằng đường bay", bà Phan Mai khẳng định.

Bà Phan Mai cho biết, hiện nay ở thị trường Việt Nam đang có khoảng 5 loại cherry được nhập từ 5 nước như: Mỹ, Úc, New zealand, Trung Quốc, Chile với từng loại sẽ có các hương vị và chất lượng khác nhau. Người tiêu dùng ngoài việc kiểm tra xuất xứ của hoa quả thì cần phải biết phân biệt các loại cherry hoa màu sắc, hình hài và mùi vị. Cụ thể:

Cherry Mỹ: có hình trái tim, vỏ màu vàng lẫn đỏ tươi, khi chín tới thì quả chuyển sang màu đỏ thẫm, bề ngoài nhìn to và chắc.

Cherry Chile: có chất lượng kém hơn so với Cherry Úc, Cherry Newzealand và Cherry Mỹ. Loại cherry này có vị nhạt, hơi chua, kích thước quả không đều, thịt mềm.

Cherry Úc: có vị ngọt, thanh mát, quả có mùi thơm, thịt giòn nhưng không bị cứng. Quả có vỏ màu đỏ hơi tím, không bóng như cherry New Zealand.

Cherry Newzealand: có màu đỏ sậm hơn cherry Úc, vị ngọt, giòn tương đương với cherry Úc, quả tròn to, căng mọng.

Cherry Trung Quốc: có vỏ bóng mịn và nhạt hơn, quả chắc và giòn, có màu đỏ tươi, vỏ láng bóng, vị hơi chua. Cherry Trung Quốc có giá thành rẻ nhất nên thường sẽ không được phân loại size như các loại cherry còn lại.

