Bão Darragh đang gây ra thiệt hại nặng nề trên khắp nước Anh, khiến nhiều dịch vụ bị gián đoạn.

Theo lịch ban đầu, trận cầu Everton vs Liverpool dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 7/12 (giờ VN). Tuy nhiên, do thời tiết xấu, derby vùng Merseyside phải tạm hoãn.

Trận đấu dự kiến trên sân Goodison Park buộc phải tạm hoãn - Ảnh: SunSport

Thông báo từ phía CLB Everton: "Trận đấu giữa Everton và Liverpool đã bị hoãn lại.

Sau cuộc họp của nhóm cố vấn an toàn tại Goodison Park, có sự tham gia của quan chức hai CLB, cũng như cảnh sát địa phương và Hội đồng thành phố Liverpool, quyết định được đưa ra.

Nguy cơ an toàn trong khu vực diễn ra trận đấu bị đe dọa, với gió giật mạnh và cảnh báo mưa lớn kéo dài. Thế nên, cuộc chạm trán phải hoãn vì lý do an toàn.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn người hâm mộ đã thông cảm. Thông tin liên quan đến thời điểm thi đấu sau đó sẽ được thông báo kịp thời."