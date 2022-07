Hoạt chất quý hỗ trợ bảo vệ gan từ chiết xuất Kế sữa

Kế sữa được sử dụng hơn 2000 năm

Từ 2000 năm trước, người Hy Lạp cổ đại đã sử dụng hạt và quả Kế sữa để chữa các bệnh về gan mật và bảo vệ gan khỏi các chất độc. Thế kỷ 17, nhà thực vật học người châu Âu - Nicholas Culpeper đã ghi chép cụ thể việc dùng Kế sữa để chữa cho những trường hợp nhiễm độc gan, vàng da, bệnh gan mật…

Kế sữa còn được người dân bản xứ vùng Địa Trung Hải, Nam Âu, Trung Đông, Bắc Phi… sử dụng để chế biến món ăn, đồ uống giúp thanh nhiệt, giải độc và bảo vệ gan.

Các nhà khoa học trên thế giới đã tìm ra hoạt chất chính trong kế sữa là silymarin, có đặc tính chống oxy hóa, kháng virus, chống viêm, hỗ trợ bảo vệ gan.

Silymarin - hoạt chất hỗ trợ bệnh gan

Năm 1968, silymarin lần đầu tiên được phân lập bởi các nhà khoa học Đức tại Đại học Munich và được cấp bằng sáng chế như một phương pháp đặc hiệu trong điều trị các bệnh về gan. Về sau, hoạt chất này được đăng ký làm thuốc điều trị bệnh gan tại nhiều quốc gia ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi và châu Úc.

Hợp chất Silymarin có tác dụng hạn chế độc tố trong máu bám vào tế bào gan, giúp giải độc gan. Đồng thời, hoạt chất này có khả năng làm giảm 2 loại men gan là ALT và AST, hỗ trợ điều trị men gan cao.

Nghiên cứu cho thấy, silymarin giúp chống oxy hóa, vô hiệu hóa gốc tự do gây hại cho gan, từ đó giảm bớt các triệu chứng do bệnh gan gây ra như mệt mỏi, vàng da, chán ăn, khó tiêu… Đồng thời, hoạt chất này cũng có tác dụng tăng cường khả năng tổng hợp protein của gan, phục hồi tế bào gan bị tổn thương. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra silymarin có tác dụng kháng virus, chống viêm, hỗ trợ điều trị viêm gan C.

Ngoài ra, silymarin được khoa học chứng minh giúp ổn định màng tế bào, ngăn chặn chất độc nhiễm vào gan, ức chế sự hình thành tổ chức xơ ở gan, giảm thiểu nguy cơ dẫn đến xơ gan.

Bổ gan Tâm Bình - Ứng dụng hoạt chất từ chiết xuất Kế sữa

Từ nhiều năm nay, trên thế giới đã đưa chiết xuất Kế sữa vào sản xuất các sản phẩm hỗ trợ bảo vệ và tăng cường chức năng gan.

Tại Việt Nam, Dược phẩm Tâm Bình - Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín đã ứng dụng thành công chiết xuất Kế sữa trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ gan Tâm Bình. Chiết xuất Kế sữa trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ gan Tâm Bình được sản xuất từ nguồn không biến đổi gen, có hàm lượng silymarin cao.

Ngoài Kế sữa, Bổ gan Tâm Bình còn chứa chiết xuất Mật nhân, Khúng khéng, Nanocurcumin và các thảo dược như: Cà gai leo, Giảo cổ lam, Rau đắng đất, Diệp hạ châu... Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ bổ gan, tăng cường chức năng gan, thanh nhiệt giải độc, mát gan và bảo vệ gan. Hỗ trợ giảm triệu chứng mề đay, mẩn ngứa, vàng da, chán ăn, mệt mỏi do chức năng gan kém. Đồng thời, hỗ trợ giảm tác hại của rượu bia, thuốc ảnh hưởng đến gan.

Sự kết hợp hài hòa giữa các thảo dược và tinh chất hiện đại đã được nghiên cứu và chứng minh lâm sàng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ gan Tâm Bình có tác dụng hỗ trợ bổ gan, giải độc và tăng cường chức năng gan.

