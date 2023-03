Chủ đề mới mẻ, khai thác khía cạnh trí tuệ và sức khỏe tinh thần

The Debate Challenge là cuộc thi tranh biện do Swinburne Việt Nam tổ chức. Chương trình mong muốn giúp các bạn trẻ tiếp cận, thực hành những kỹ năng quan trọng của công dân toàn cầu. Đối tượng The Debate Challenge hướng đến là các học sinh năng động, nhiệt huyết và mong muốn tiên phong thay đổi để tạo ra giá trị cho xã hội. The Debate Challenge năm thứ ba được khởi động từ tháng 12/2022.

Ngày 19/3, sau nhiều tháng tranh tài, các đội xuất sắc đã có mặt ở vòng chung kết toàn quốc. Ở Bảng Tiếng Việt có sự góp mặt của 2 đội chơi xuất sắc là The X Factor (miền Nam) và H2mn (miền Trung). Trong khi đó, ở bảng Tiếng Anh, The TorNaDo (miền Nam) sẽ đối đầu với Swing Team.

Lần này, các đội được thử thách bởi một kiến nghị mới mẻ và độc đáo: “Chúng tôi ủng hộ việc áp dụng đào tạo thực hành về thiền (meditation) và tỉnh thức (mindfulness) tại các trường học cấp 3 để giúp học sinh kiểm soát căng thẳng (stress) và nâng cao hạnh phúc an lạc (well-being).”

Thí sinh thể hiện tinh thần tranh biện “Let’s Debate for Innovation”

TS. Trần Ngọc Tiến - Giám đốc Chương trình Công dân toàn cầu Swinburne Việt Nam nhận định: “Đề thi lần này có một điểm được đánh giá cao đó chính là đề cập đến sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống con người. Đây là một dấu hiệu tích cực, đặc biệt trong thời đại mà sức khỏe tinh thần cần được quan tâm nhiều hơn như hiện nay”.

The Debate Challenge là cuộc thi tranh biện học thuật nên yêu cầu cao về các căn cứ, bằng chứng thực tiễn và logic trong các luận điểm. Cuộc thi này khác với “tranh biện ứng khẩu” hiện nay, thí sinh không thể đứng lên tranh biện một chủ đề khi họ chưa thực sự hiểu hoặc dành đủ thời gian nghiên cứu về căn cứ khoa học và thực tiễn.

Để thành công trong tranh biện học thuật, thí sinh cần có kỹ năng về nghiên cứu, tư duy phân tích, phản biện, teamwork, năng lực thuyết trình, thuyết phục qua các bằng chứng từ thực tế và logic phù hợp. Vì vậy cuộc thi The Debate Challenge 2023 gắn với tinh thần “Let's Debate for Innovation” - tranh biện để sáng tạo. Đây là những kỹ năng nền tảng trong quá trình học tập và làm việc sau này của người trẻ.

Thí sinh đội The X Factor trong phần phản biện lại đối thủ

Nổi bật trong quá trình thi đấu, khi đội The X Factor đưa ra quan điểm ủng hộ “Thiền giúp ích rất nhiều cho học sinh trong việc giải tỏa căng thẳng” kèm theo các bằng chứng “thiền ở trẻ mẫu giáo” và “thiền ở học sinh nước ngoài”, ngay lập tức quan điểm này đã bị đội H2mn phản bác lại.

“Thiền không phải là phương pháp duy nhất giúp giảm căng thẳng cho học sinh mà còn có nhiều hoạt động ngoại khóa khác. Hơn nữa, nếu thiền không đúng phương pháp thì còn có thể gây ra những hậu quả khôn lường về sức khỏe và tinh thần”, đội H2mn nói.

Bên cạnh đó, đội H2Mn cũng chỉ ra lỗ hổng dẫn chứng của đội bạn: Những đối tượng trong ví dụ mà đội bạn đưa ra là trẻ mẫu giáo và học sinh nước ngoài không phù hợp với đối tượng trong đề kiến nghị đưa ra (học sinh cấp 3). Do đó, bằng chứng không có giá trị.

Sân chơi giúp học sinh nâng cao kỹ năng mềm

Sau hơn 2 giờ đồng hồ “đấu trí”, quán quân The Debate Challenge 2023 đã lộ diện. Theo đó, hai quán quân Bảng Tiếng Việt và Tiếng Anh lần lượt là: H2Mn (miền Trung) và The TorNADO (miền Nam).

Mỗi đội nhận giải thưởng tiền mặt gồm 10 triệu đồng cùng học bổng trị giá 200 triệu đồng áp dụng cho học phí tại Swinburne Việt Nam dành cho mỗi thành viên đội, cùng toàn bộ chi phí đi lại và lưu trú để tham gia giải.

Thí sinh thể hiện tinh thần giao hữu trước khi trận đấu diễn ra

Khánh Thư, thành viên đội quán quân toàn quốc Bảng Tiếng Anh - The TorNADO chia sẻ: “Để trở thành nhà vô địch, bản thân chúng em đã giành nhiều thời gian để trau dồi kỹ năng nghiên cứu. Điều bắt buộc phải có chính là biết cách phân biệt thông tin đáng tin cậy và không đáng tin cậy, từ đó chỉ ra các lỗi ngụy biện (fallacy) hay mắc phải của đối thủ”.

“Ngoài ra, kỹ năng làm việc nhóm cũng được đội mình đánh giá cao trong việc góp phần làm nên chiến thắng. Giữa các người nói cần có sự thống nhất và liên kết trong luận điểm và cách triển khai luận điểm, dẫn chứng. Có như vậy, đối thủ mới không thể tìm được lỗ hổng mà phản biện”, Khánh Thư chia sẻ thêm.

Một điều đặc biệt khác ở The Debate Challenge 2023 chính là tinh thần thi đấu hết mình, đề cao tình đoàn kết, hòa hữu. Các thí sinh thi đấu trong tâm thế tôn trọng đối thủ, tranh biện bằng lý lẽ thuyết phục thay vì thái độ hung hăng, to tiếng.

Thí sinh The Debate Challenge 2023 chụp ảnh cùng BTC

The Debate Challenge mùa 3 được tổ chức tại 3 điểm cầu Bắc, Trung, Nam, có 109 đội thi vòng sơ loại, 62 đội thi vào vòng đấu loại khu vực, tổng giải thưởng lên đến 5 tỷ đồng.

The Academic Debate Challenge năm 2024 dự kiến được tổ chức tại 3 thành phố lớn và chung kết tại Đà Nẵng. Các thí sinh sẽ có cơ hội tham gia thi tại thành phố biển xinh đẹp và so tài cùng các đội trong cả nước. Giải thưởng lớn và kinh phí đi lại sẽ được ban tổ chức tài trợ.

Chính thức có mặt năm 2019, Swinburne Việt Nam là chương trình đào tạo liên kết giữa Đại học FPT, Việt Nam và Đại học Công nghệ Swinburne, Australia. Với chương trình đào tạo và hệ thống đánh giá được chuyển giao hoàn toàn, sinh viên tốt nghiệp sẽ được nhận bằng từ Đại học Công nghệ Swinburne, Australia - trường đang xếp thứ hạng 296 thế giới.

Bích Đào