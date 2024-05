Những dự án thuyết trình đặc biệt

Được biết đến như một hoạt động nổi bật của chương trình Tú tài quốc tế (IB - International Baccalaureate), “Dự án cộng đồng” (Community Project) là bài tập lớn mà mỗi học sinh The Dewey Schools đều phải trải qua thay cho bài kiểm tra cuối kỳ nặng lý thuyết.

Thông qua quá trình thiết kế và triển khai các dự án có ích cho cộng đồng, học sinh có cơ hội ứng dụng những kỹ năng mềm đã học vào cuộc sống, trau dồi sự hiểu biết về các vấn đề toàn cầu cũng như xây dựng ý thức trách nhiệm xã hội. Dự án cộng đồng chính là hành trang để các em học sinh tự tin bước ra thế giới, vững vàng làm chủ tương lai.

Chính thức khởi động từ tháng 10/2023, sau 7 tháng khởi tạo, vận hành và lan tỏa dự án, các bạn học sinh có cơ hội thuyết trình, báo cáo về những nghiên cứu, thành quả đạt được. Buổi thuyết trình được mô phỏng theo chương trình TED talk, song vẫn mang đậm dấu ấn và phong cách riêng của học sinh tại Dewey.

Thầy Tate Lamoreaux - người đồng hành cùng các học sinh ngay từ những ngày đầu xây dựng dự án cho biết: “Khó khăn lớn nhất của các em học sinh là tìm ra đề tài mà mình thực sự đam mê, đối tượng trong cộng đồng mình muốn giúp đỡ. Quá trình này có thể kéo dài vài tháng”.

Thế nhưng, bằng sự say mê, không ngừng tìm tòi, khám phá, học sinh Dewey đã bứt phá, mang đến những đề tài lôi cuốn, giàu giá trị nhân văn: từ những dự án quyên góp sách, nâng cao nhận thức về bệnh tiểu đường đến tới dự án cung cấp các sản phẩm vệ sinh phụ nữ miễn phí tại trường học... Đặc biệt, dự án quyên góp sách cho trẻ em vùng sâu vùng xa đã ghi nhận 600 lượt quyên góp chỉ trong một thời gian ngắn. Dự án nghiên cứu về bệnh tiểu đường đã được công bố trên tạp chí Computer Science and Cybernetics (Tạp chí Tin học và điều khiển học) của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - một điều “không tưởng” đối với những học sinh lớp 9.

Không chỉ mang đến những góc nhìn mới mẻ xoay quanh các vấn đề nóng của xã hội cũng như toàn cầu, những giải pháp hữu ích cho cộng đồng, các diễn giả trẻ đã đưa khán giả bước vào một hành trình đầy cảm xúc. Ở đó, các em đã học cách trưởng thành từ thất bại, dũng cảm đương đầu với thách thức, không ngần ngại chia sẻ về những vấp ngã, những lần thử nghiệm không thành công.

Hoàng Tùng Thư - người trực tiếp vận hành và quản lý dự án quyên góp sách cho biết: “Điều quan trọng không phải là thất bại đáng sợ như thế nào mà đó là cách chúng ta vực dậy sau vấp ngã”.

Việc bắt tay vào xây dựng và triển khai các dự án thực tế cũng tạo điều kiện cho học sinh Dewey phát triển 5 kỹ năng thiết yếu như: tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, tư duy quản lý và sắp xếp thời gian, nghiên cứu và tổng hợp thông tin.

Đây cũng chính là 5 kỹ năng nằm trong mô hình “Tiếp cận thực tế để học hỏi” (Approaches to learning) được thiết kế riêng cho học sinh thuộc chương trình Tú tài quốc tế, nhằm tối ưu hoá quá trình học tập và khả năng tự học hỏi, khám phá của học sinh.

Phương pháp giáo dục tiên tiến tại Dewey

Chuỗi dự án cộng đồng của học sinh chương trình Tú tài Quốc tế là sản phẩm được tạo ra từ phương pháp học tập phục vụ cộng đồng (Service-learning). Phương pháp giáo dục tích hợp này tạo cơ hội cho học sinh thực hiện các hoạt động thực tế như: tình nguyện, dự án xã hội, hoặc các dự án nghiên cứu có ích cho cộng đồng. Qua đó, học sinh được học tập, tiếp thu những kiến thức ngoài sách vở, trải nghiệm thực tế và phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết.

Ông Nguyễn Bảo Trọng - Giám đốc Chương trình Tú tài quốc tế (IB), The Dewey Schools cho biết: “Thông qua chuỗi dự án này, The Dewey Schools đã và đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng những thế hệ tương lai trở thành những công dân toàn cầu có tác động tích cực tới cộng đồng. Chương trình giảng dạy tại The Dewey Schools định hướng cho học sinh nhìn nhận, giải quyết những vấn đề xã hội nóng hổi trong nước và quốc tế, hình thành và nuôi dưỡng tâm hồn nhân văn, thấu cảm.”

“Dám thử, dám thất bại” cũng là tinh thần chủ đạo của tư duy thiết kế - phương pháp giáo dục được Dewey tiên phong áp dụng vào chương trình giảng dạy phổ thông tại Việt Nam. Tư duy thiết kế được áp dụng tại các trường đại học hàng đầu thế giới như: Harvard, Stanford, MIT... với một chu trình 5 bước: đồng cảm, xác định vấn đề, lên ý tưởng, mô hình hoá và thử nghiệm.

Quá trình “thử nghiệm” có thể lặp đi lặp lại, học sinh được khuyến khích sai nhiều lần để tìm cách cải thiện và sáng tạo ra giải pháp tốt nhất.

