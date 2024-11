1- Bà Nguyễn Thị Thu Sơn ở 288 ấp Nhơn Trị 2, xã Nhơn Thạnh Trung, TP Tân An, tỉnh Long An, gửi đơn phản ánh về việc gia đình bà bị xâm phạm tài sản bất hợp pháp và chiếm đoạt tài sản. Bà làm đơn kêu cứu lên các cơ quan chức năng đã lâu nhưng không được giải quyết vì cho rằng đã quá thời hạn. Bà cho biết, gia đình mình bị đẩy ra khỏi nhà trong khi đất và nhà của bà đều sử dụng hợp pháp.

2- Ông Phan Đức Hiếu ở 30 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM, theo ủy quyền của bà Phan Quỳnh Na, gửi đơn phản ánh về việc một công ty chưa có giấy phép xây dựng, chưa được phê duyệt kế hoạch xây dựng, dự án không có thật nhưng đã huy động vốn và đã nhận của bà Phan Thị Quỳnh Na với số tiền đặt cọc gần 2 tỷ đồng để mua căn hộ thuộc Dự án Rome By Diamond Lotus. Ông đề nghị cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

3- Bà Trần Thị Phương Thạch, khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân, xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, gửi đơn kiến nghị về việc nhà trường tại khu của bà đã không thực hiện theo thông tư của Bộ GD-ĐT, không công khai kết quả thu-chi năm học trước về vấn đề quỹ và cũng không có kế hoạch dự thu-chi như thế nào cho năm học này.

4- Một số cán bộ thuộc Chi cục thuế Hà Nam gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan Trung ương và báo chí phản ánh về những việc làm sai và cả những tiêu cực trong trong Cục và các chi cục. Các ông bà này đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng và địa phương nhưng vẫn không xử lý.

5- Ông Lưu Văn Vang, xóm Đồng Tiến, xã Nam Điền, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, gửi đơn kiến nghị về việc em ông bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bắt tạm giam về tội "làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức" và bị TAND tỉnh Nam Định phạt tù. Gia đình đã kháng cáo và cho rằng việc kết tội là chưa đúng.

6- Bà Hoàng Thị Bích Ngân ở 39 Thái Phiên, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, gửi đơn kêu cứu về việc trước đây bà làm tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai nhưng sau đó bị chuyển khỏi vị trí công tác.

7- Ông Trần Quốc Toàn cùng 5 người khác ở thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên, đến tòa soạn phản ánh về việc người dân ở đây bị thu hồi đất để làm Dự án Khu đô thị mới Đại An. Tuy nhiên việc thu hồi đất chưa công khai minh bạch. Người dân không được thông tin về dự án, phương thức thu hồi, cách trả tiền đất, kinh phí bồi dưỡng đào tạo nghề khi bị thu hồi đất... Đây là làng nghề trồng cây dược liệu lâu năm nên khi bị thu hồi đất, người dân không còn kế sinh nhai. Các ông bà cho rằng việc cưỡng chế thu hồi đất chưa tuân theo trình tự của pháp luật, giá cả chưa theo đúng luật đất đai...

8- BĐ Hoàng Huy ở 497 Yessin Thủ Dầu Một, Bình Dương phản ánh về việc Trường Chính trị Bình Dương đã có nhiều bất thường trong công tác cán bộ và công tác tài chính. BĐ gửi những quyết định và chứng từ kèm theo đơn.

9- Cán bộ Trường Cao đẳng y tế Phú Thọ gửi đơn phản ánh về những sai phạm của nhà trường.

10- Ông Nguyễn Đức Thụ ở Viên Ngoại, Đặng Xá, Hà Nội, phản ánh về việc gia đình ông bị lãnh đạo xã cáo buộc lấn chiếm hành lang đất nên đã cưỡng chế trái quy định pháp luật, hủy hoại tài sản của gia đình ông.

11- Bà Nguyễn Thị Sửu ở thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội, gửi đơn tố cáo về trường hợp bà vay ngân hàng có thế chấp bằng đất nhà cho con cái vay tiền, đến khi không đủ khả năng trả, ngân hàng khởi kiện ra Tòa án. Sau đó Tòa thụ lý phát mại tài sản. Theo bà khi thi hành án, cơ quan thi hành án đã định giá không đúng gây thiệt hại cho gia đình.

12- Công ty TNHH cung ứng thực phẩm xanh Hoàng Lan, 213/29/1a Lê Hồng Phong, phường 8 TP Vũng Tàu, tỉnh BR-VT, gửi đơn phản ánh về việc Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu có dấu hiệu làm trái quy định, gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các đơn vị như: Tăng thêm danh mục nhà ăn uống; thẩm định giá tại hạng mục khu ăn uống… trong khi chờ đấu giá thì bệnh viện lại cắt điện nước và đề nghị trả lại mặt bằng mà không có lý do hợp lý và không thông báo trước.

13- Ông Đào Bá Thanh, số nhà 25, tổ 29, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội gửi đơn kêu cứu về việc con ông là học viên học nghề tại Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ An Ninh Việt đã tử vong trước khi vào Bệnh viện 103, đã được khám nghiệm tử thi. Công an huyện Phú Xuyên đã bắt giam 2 người tại trung tâm và ra quyết định khởi tố. Ông mong muốn các cơ quan chức năng giám sát để vụ án được làm rõ.

14- Ông Lê Trường An ở số 44/4A Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM, gửi đơn phản ánh về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh chậm giải quyết đơn tố giác ông Phạm Đình Năng. Theo nội dung đơn, ông Năng đã có hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản đối với ông An từ tháng 1/2024.

15- Bà Nguyễn Thị Thu Sơn ở ấp Nhơn Trị 2, xã Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An, tỉnh Long An, gửi đơn phản ánh về việc nhà và đất của gia đình bà ở địa chỉ 374 ấp Bình Tây, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An bị người khác chiếm dụng từ tháng 3 năm 2022. Bà Sơn đã nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết.

16- Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên ở số 40/26 đường 147, KP3, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM, gửi đơn kêu cứu, cho rằng nội dung báo chí đăng tải (báo Công an TP.HCM, báo Pháp luật và kênh VTC14) thông tin vụ việc "công an kịp thời khống chế người đàn ông tưới xăng đòi đốt dãy nhà trọ" ngày 11/11/2024 là sai sự thật.

Ban Bạn đọc