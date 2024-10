1- Cán bộ viên chức, người lao động thuộc Trung tâm võ thuật tỉnh Bình Định gửi đơn phản ánh về những sai phạm trong việc xử lý của một số cán bộ như: Công tác tổ chức cán bộ chưa dân chủ, sai nguyên tắc… Đơn thư có nêu những trường hợp cụ thể và những sai phạm, tuy nhiên không có tên mà chỉ có chữ ký của nhiều người.

2- Đơn gửi không có tên, phản ánh về một số vấn đề ở Chi Cục thuế tỉnh Hà Nam. Đơn gửi đến lãnh đạo cao nhất cùng các cơ quan Trung ương và nhiều cơ quan báo chí.

3- Ông bà Nguyễn Thị Mai Hương và Nguyễn Anh Tuấn ở xóm 2, thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội gửi kiến nghị về việc một số cá nhân có hành vi hủy hoại tài sản, xâm phạm chỗ ở của ông bà, đề nghị xem xét xử lý hành vi trong việc quản lý của những người có trách nhiệm ở chính quyền địa phương đã để xảy ra hiện tượng mua bán đất của nông trường chè.

4- Ông Nguyễn Tống Trinh ở thôn 6, số 105 đường 1A, xã Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình, gửi đơn kiến nghị về việc đất đai của ông bà đã được địa phương cấp, có nộp đầy đủ lệ phí qua các thời kỳ nhưng đến nay địa phương vẫn chưa cấp quyền sử dụng đất cho ông. Lý do liên quan đến một dự án mà chính quyền địa phương thực hiện chưa đúng.

5- Ông Vàng A Páo ở thị trấn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, gửi đơn tố cáo về việc ông và nhiều hộ dân sống tại địa bàn đã bị chậm trễ trong việc cấp quyền sử dụng đất đai. Theo kết luận của Thanh tra tỉnh, chính quyền địa phương đã cấp giấy chứng nhận cho các hộ không đúng đối tượng. Ông cũng tố cáo việc cho phép xây dựng công trình kiên cố trên đất rừng là không đúng...

6- Ông Lý Văn Tính ở Mù Cang Chải, Yên Bái gửi đơn tố cáo nhưng không cung cấp thông tin cá nhân. Ông phản ánh về việc một công ty đang tiến hành khai thác quặng tại địa bàn đã để xảy ra sự cố chết người, ô nhiễm môi trường. Ông cho rằng một số địa điểm vẫn chưa được cấp giấy phép hoạt động.

7- Ông Hồ Thanh Phong, số 12, đường Thái Phiên, TP Vinh, Nghệ An; Ông Lê Bá Vượng, Khối Vĩnh Thịnh, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An; Bà Vương Thị Thịnh, 31/23, khu phố 8, Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai; Ông Nguyễn Đình Bách, tổ 4, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; Bà Lê Bạch Trúc Phương, 3N3, khóm Tân Quới Đông, phường Trường An, TP Vĩnh Long gửi đơn tố giác về một công ty cổ phần đã huy động vốn, sau đó mất khả năng hoàn trả tiền tiếp tục gian dối với khách hàng, báo cáo sai sự thật và không thực hiện quyết định 2276 của UBND tỉnh Đồng Nai. Các ông, bà cũng đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương.

8- Các bà: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Vinh, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Sâm, ở các thôn xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội, tiếp tục gửi đơn tố cáo đến các cơ quan Trung ương về việc doanh nghiệp thuê đất nhưng khi hết hạn, nhân dân yêu cầu trả tiền hoặc trả đất nhưng không được chấp nhận. Vụ việc đã lâu, các cơ quan nhà nước đã giải quyết nhưng người dân không chấp nhận và tiếp tục có đơn thư tố cáo những cán bộ không thực hiện sự chỉ đạo của trên.

9- Các ông bà: Vũ Thanh Tâm, 1412, tòa nhà V3CT19, Phú La, Hà Đông, Hà Nội; Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, 624 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Nguyễn Văn Phóng, khối 5, thj trấn Hưng Nguyên, Nghệ An; Trương Thanh Nghiên, 283/3/3 đường Linh Đông. Phường Linh Đông, TP Thủ Đức, HCM; Phan Thị Xoan, 188 Dương Đình Hội, phường Phước Long, TP Thủ Đức, TP HCM; Huỳnh Thị Thanh Ngân, 45 Nguyễn Thị Mười, P4 Q8, TP.HCM, gửi đơn tố giác về một công ty cổ phần đã huy động vốn sau đó mất khả năng hoàn trả tiền, tiếp tục gian dối với khách hàng, báo cáo sai sự thật và không thực hiện quyết định 2276 của UBND tỉnh Đồng Nai. Ông cũng đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương.

10- Ông Hà Quang Toàn ở 241/51 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q3, TP.HCM thay mặt 17 hộ gửi đơn cầu cứu về việc ông và các cá nhân đã thực hiện hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Dự án Khu tái định cư Phước Kiểu, huyện Nhà Bè nhưng đến nay vẫn chưa được cấp quyền sử dụng đất.

11- Bà Nguyễn Thị Ngọc An, quận Hoàng Mai, Hà Nội, gửi đơn kêu cứu về việc con gái bà bị đánh tại lớp nhưng các giáo vên đã không có trách nhiệm để giám sát kịp thời ngăn chặn.

Ban Bạn đọc