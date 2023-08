Hội nghị diễn ra sáng nay (16/8) nhằm đánh giá tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan công tác nhân quyền của Việt Nam; nhận định những thách thức có thể tác động trực tiếp đến công tác bảo vệ, đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền tại Việt Nam và giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Chánh Văn phòng Thường trực nhân quyền Chính phủ phát biểu khai mạc

Tham dự hội nghị có ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Chánh Văn phòng Thường trực nhân quyền Chính phủ; ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo nhân quyền tỉnh Kiên Giang cùng hơn 250 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành 43 tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Đặng Xuân Hồng nhận định: Tình hình thế giới hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh quốc gia của Việt Nam;

Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống tuy nằm trong dự báo nhưng vẫn mang tính đột xuất, bất ngờ, để lại hậu quả nghiêm trọng, tác động ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và sự ổn định thể chế, nhất là khi các hoạt động chống phá trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền luôn là “mũi nhọn” của các thế lực thù địch.

Do vậy, công tác nhân quyền có vai trò đặc biệt quan trọng; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài để giữ vững ổn định bên trong, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quyền con người trên; tạo cơ sở vững chắc cho công tác đấu tranh phản bác.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo nhân quyền tỉnh Kiên Giang

Ông Nguyễn Lưu Trung, Trưởng Ban chỉ đạo nhân quyền tỉnh Kiên Giang cho biết, thời gian qua, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh có nhiều bước chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Các chủ trương, chính sách được triển khai kịp thời, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân nhất là trong công tác xóa đói, giảm nghèo; thực hiện bình đẳng giới; tự do tín ngưỡng, tôn giáo...

Công tác đấu tranh với các hoạt động lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo đạt hiệu quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì kinh tế - xã hội vẫn chưa phát triển bền vững; tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp để các thế lực thù địch lợi dụng, tạo cớ xuyên tạc, vu cáo... Vì thế, Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2023 có vai trò, ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong công tác bảo vệ, đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền.

Ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên trình bày các chuyên đề: Đẩy mạnh thông tin đối ngoại về quyền con người; Quyền của người lao động trong các công ước/điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết;

Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và hoạt động lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chống phá Việt Nam; Đấu tranh, thu thập thông tin, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền can thiệp nội bộ Việt Nam; Công tác nhân quyền trong tình hình mới…

Bảo Đức