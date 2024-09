Hôm 24/9, hơn 1.300 học sinh và giáo viên của Trường THCS Bùi Quang Mại (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) đã được nghe chia sẻ những kiến thức về luật An toàn giao thông (ATGT) do Công an huyện Đông Anh phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Tuần lễ An toàn giao thông tại khu vực.

Đại úy Nguyễn Tùng Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Đông Anh giao lưu với học sinh

Tại buổi chia sẻ có chủ đề “Tuyên truyền an toàn giao thông, vững bước tới trường, đi đúng phần đường là an toàn nhất”, các học sinh được nghe Đại úy Nguyễn Tùng Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Đông Anh giao lưu, trao đổi về thực trạng các hành vi vi phạm ATGT thường gặp của học sinh THCS, nguyên nhân và đặc biệt trang bị cho các em kiến thức về luật ATGT, chỉ ra các hành vi vi phạm ATGT.

Đại úy Tùng Anh cũng phổ biến quy định độ tuổi được sử dụng xe đạp điện, xe máy điện qua những câu hỏi, tình huống, hoạt động vui nhộn, gần gũi để các em thấy được tác hại nếu không tham gia đúng luật giao thông và tham gia thực hiện tốt mô hình "Cổng trường học an toàn - văn minh" tại Trường THCS Bùi Quang Mại.

Buổi tuyên truyền bổ ích và hiệu quả đã giúp các em học sinh nắm được kiến thức cơ bản để tham gia giao thông an toàn, ngăn ngừa tai nạn giao thông.