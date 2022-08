Hơn 100 cún cưng trong khu du lịch bị cháy ở Đà Lạt vẫn an toàn

Các chú cún cưng trong nông trại ở Đà Lạt. Ảnh: Nông Trại Cún - Puppy Farm.

Tối 23/8, trao đổi với P.V VietNamNet, đại diện Nông trại cún (Puppy Farm) ở phường 7, TP Đà Lạt, cho biết đang phối hợp với Công an cùng các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ cháy, xảy ra trưa hôm trước. Đồng thời, các nhân viên của nông trại đang tất bật dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Theo đại diện của Puppy Farm, hỏa hoạn may mắn không gây thương vong về người, nhưng nhiều thứ ở bên trong cháy rụi, hư hỏng. Đồng thời, hơn 100 chú chó được sơ tán tới nơi an toàn, nên vẫn đang bình an vô sự.

"Chúng tôi đang nỗ lực khắc phục sự cố, hy vọng sẽ kịp đón khách vào dịp lễ 2/9 sắp tới" vị đại diện thông tin.

Hiện nguyên nhân vụ cháy, cũng như thiệt hại chưa thể xác định do cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ việc.

Lửa bùng lên, cột khói bốc cao bên trong khu vực bị cháy của nông trại ở Đà Lạt. Ảnh: Võ Kim.

Trước đó, trưa 22/8, lửa bùng lên dữ dội bên trong Nông trại cún ở phường 7, TP Đà Lạt. Lực lượng tại chỗ tìm cách dập lửa, nhưng bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa lan rộng, bốc cao. Mọi người đành bất lực. Nhiều du khách hoảng hốt, tháo chạy.

Cảnh sát chữa cháy cùng nhiều xe nước được huy động tới hiện trường phun nước. Ngọn lửa được khống chế sau đó.

Nông trại cún Puppy Farm nằm ở TP Đà Lạt là một trong điểm du lịch nông nghiệp, thu hút du khách và người dân ghé tới tham quan, ngắm các loại cún cưng và vườn hoa, hái dâu, cà chua...