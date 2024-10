Sáng 5/10, Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức giải golf “Tấm lòng vàng Nhà đầu tư” lần thứ 3 năm 2024 tại sân golf Hoàng Gia, Ninh Bình với sự có mặt của gần 144 golfer đến từ nhiều vùng miền trên cả nước.

Nhà báo Phạm Đức Sơn, Tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư - Trưởng ban tổ chức giải cho biết, giải golf Tấm lòng vàng Nhà đầu tư là một sáng kiến nhằm kết nối các nhà đầu tư trong và ngoài nước, chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi.

Các golfer tranh tài tại giải

“Sau hai mùa giải được tổ chức thành công vào năm 2022 và 2023, Ban tổ chức đã quyên góp được hơn 1 tỷ đồng để trao học bổng và các phần quà đến tận tay các học sinh nghèo và các hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc”, nhà báo Phạm Đức Sơn nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức giải, số tiền quyên góp được mùa giải năm nay, sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ được sử dụng để góp phần hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề bởi hậu quả cơn bão Yagi vừa qua.

Golfer Đoàn Đình Dầu nhận cúp vô địch

Sau một ngày tranh tài gay cấn hấp dẫn, Ban tổ chức công bố các chủ nhân đoạt giải như sau: Golfer Đoàn Đình Dầu đoạt giải Best Gross; Golfer Nguyễn Thị Minh Hoa đoạt giải Best net for lady; Giải nhất các bảng A-B-C lần lượt là các golfer: Đào Phong Trúc Đại (bảng A), Vũ Văn Điệp (bảng B) và Hoàng Hà Anh (bảng C)...