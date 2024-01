Được triển khai thường niên từ năm 1997 đến nay, Liên hoan phim đã góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông hiệu quả, lâu dài và bền vững. Qua 13 lần tổ chức, Liên hoan phim đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia dự thi của các Bộ, ban, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí và các tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc.

Sau hơn 4 tháng kể từ khi phát động, ban tổ chức đã nhận được 321 tác phẩm dự thi, trong đó có 152 phóng sự và 169 clip ngắn về an toàn giao thông, trong đó có 2 tác phẩm đạt giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 5 giải Tác phẩm được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Ở thể loại phóng sự, giải Nhất thuộc về tác phẩm “Giải pháp công nghệ để nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ” của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giải Nhất thể loại clip ngắn thuộc về tác phẩm “Văn hóa giao thông nhường đường cho người đi bộ” của Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng.

Với định hướng trở thành công ty cung cấp giải pháp di chuyển, Toyota Việt Nam luôn bám sát tầm nhìn và nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với sự phát triển bền vững của xã hội. Trong đó, an toàn giao thông luôn là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông, hãng xe Nhật Bản còn tổ chức, đồng hành cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: Chương trình Toyota cùng em học An toàn giao thông, cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam, tuyên truyền an toàn giao thông trên kênh VOV Giao thông Quốc gia... Tất cả những nỗ lực ấy góp phần hiện thực hóa mục tiêu “trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại”.

