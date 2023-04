Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG) Toàn Quốc lần thứ IX do TƯ Hội sinh viên Việt Nam, VTVcab và Nhãn hàng Warrior phối hợp tổ chức đã chính thức bắt đầu với bộ môn thi đấu trực tiếp đầu tiên là bóng rổ 3x3 với hơn 100 CLB đến từ các trường đại học, cao đẳng và học viện khắp cả nước.

Trong 2 ngày diễn ra vòng loại (1-2/4), giải đấu đã tìm ra 16 đội bóng bước vào vòng Chung kết Khu vực 1. Tiếp nối sự kiện, lễ khai mạc giải đấu tại khu vực Miền Nam đã được tổ chức ngày 8/4/2023.

Năm nay, VUG chào đón các “làn sóng mới” đến từ các trường đại học quốc tế như RMIT, Đại học Anh quốc Việt Nam, Đại học Greenwich Việt Nam, Đại học Fulbright, Đại học Quốc tế Sài Gòn, Quốc tế Miền Đông và Đại học Việt Đức.

Cùng với đó, năm nay VUG còn có thêm sự góp mặt của các sinh viên “ngoại binh” đến từ các nước Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản,...như Deneta Latsavong đến từ HV Ngoại giao, Anisone Nouanphaly đến từ ĐH Xây dựng Hà Nội, Lee Wonjun đến từ ĐH RMIT, Koki Nakada đến từ ĐH Greenwich VN, và Chan Yee Lun đến từ ĐH Quốc tế Miền Đông.

Với rất nhiều đội bóng mạnh và nhiều gương mặt thu hút, VUG9 khu vực 2 hứa hẹn đầy gay cấn và hấp dẫn khán giả theo dõi tại sân thi đấu cũng như qua các nền tảng phát sóng.

Các trận đấu của VUG9 được phát sóng trực tiếp độc quyền trên kênh ON Sports Action, ứng dụng ON và ON Plus của VTVcab.