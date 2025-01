Thành lập vào tháng 4/2024, Trung tâm chuyển đổi số tỉnh Bình Dương đã hoàn thành xuất sắc vai trò và nhiệm vụ được giao trong công tác tham mưu cho Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đồng thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Những kết quả đạt được từ hoạt động của Trung tâm đã góp phần quan trọng vào thành công chung của Sở TT&TT trong việc xây dựng chính quyền điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Bình Dương xếp hạng 01/63 tỉnh, thành. Ảnh IOC Bình Dương

Thúc đẩy phát triển chính quyền điện tử

Cụ thể, ở công tác quản lý, vận hành phần mềm Quản lý văn bản, Trung tâm đã theo dõi vận hành hệ thống cho 483 đơn vị, đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định; Phối hợp với VNPT triển khai cấu hình, tập huấn sử dụng cho 330 cơ quan trường học thuộc phòng giáo dục và đào tạo 9 huyện, thành phố; Cấu hình liên thông và cấp mã liên thông cho 330 cơ quan trường học mầm non, trung học, trung học cơ sở để gửi nhận văn bản.

Cập nhật lại mã định danh điện tử của Bình Dương cho hơn 500 cơ quan của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố và các sở trực thuộc các tỉnh, thành phố. Hiệu chỉnh, cấu hình bổ sung nhân sự mới các cơ quan.

Từ ngày 1/1/2024 đến nay, Trung tâm chuyển đổi số tỉnh Bình Dương đã theo dõi việc gửi, nhận văn bản điện tử với hơn 302.938 văn bản được gửi, nhận qua môi trường mạng. Các văn bản gửi liên thông ra ngoài tỉnh với tỉ lệ thành công là 98%.

Trung tâm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Theo đó, từ 1/1/2024 đến nay, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh Bình Dương ghi nhận tổng số hồ sơ phát sinh là 859.606, trong đó 730.689 hồ sơ (85%) được thực hiện trực tuyến.

Hệ thống đã thực hiện 535.118 lượt tra cứu thông tin công dân thành công từ cơ sở dữ liệu quốc gia và đồng bộ 99% hồ sơ với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Ở lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), Bình Dương đã triển khai 1.877 dịch vụ công, gồm 828 dịch vụ công trực tuyến một phần, 679 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 370 dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã kết nối liên thông với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thực hiện đồng bộ 2.022 TTHC, 454 lĩnh vực và 17.337 biểu mẫu giấy tờ.

Trung tâm cũng đã thực hiện cấu hình, cập nhật 786/1.488 biểu mẫu điện tử (eForm) có phát sinh hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã số hóa là 568.676 hồ sơ, với tỉ lệ 97,4%; tổng số hồ sơ đã được đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia là trên 687.74.

Theo kết quả đánh giá Bộ TT&TT, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Bình Dương xếp hạng 01/63 tỉnh, thành.

Đảm bảo an toàn thông tin cho công tác chuyển đổi số

Đảm bảo an toàn thông tin để phục vụ cho công tác chuyển đổi số cũng được Trung tâm chuyển đổi số tỉnh Bình Dương chú trọng trong năm 2024.

Theo đó, Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) tỉnh Bình Dương đã phát hiện và tiến hành ngăn chặn 33.836 kết nối; xử lý 711.091 mã độc, thông qua việc kết nối chia sẻ dữ liệu về mã độc từ 28 cơ quan (9 huyện, thị, thành phố, 19 sở ban ngành) trong tỉnh.

Đã có 11 cơ quan (gồm 9 huyện, thành phố; Trung tâm dữ liệu tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy) triển khai giám sát an toàn thông tin và kết nối chia sẻ dữ liệu với SOC, đạt 100% tỷ lệ kết nối và chia sẻ đầy đủ.

Hoạt động đảm bảo an toàn hệ thống mạng được chú trọng, với việc kiểm tra và phê duyệt an toàn thông tin cấp độ 3 hàng năm; đến nay, đã có 233 hồ sơ của các cơ quan, đơn vị tại Bình Dương được phê duyệt.

Trung tâm chuyển đổi số cũng đã thực hiện công tác đánh giá an toàn thông tin một cách toàn diện, theo định kỳ hàng năm cho Trung tâm dữ liệu tỉnh.

Trung tâm chuyển đổi số tỉnh Bình Dương cũng tiến hành phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) tổ chức lớp đào tạo nâng cao kỹ năng kiểm tra đánh giá an toàn thông tin, với sự tham gia của thành viên Đội ứng cứu an toàn thông tin mạng của tỉnh; tổ chức Hội thảo an toàn thông tin tỉnh Bình Dương năm 2024 và tổng kết diễn tập thực chiến về an toàn thông tin với sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ban ngành, phòng PA05, VNCERT/CC, các công ty về bảo mật và cán bộ chuyên trách an toàn thông tin, công nghệ thông tin.