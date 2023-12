{"article":{"id":"2225992","title":"Hồng Đăng tươi rói dự sự kiện cùng Lã Thanh Huyền, Thanh Sơn","description":"Lần hiếm hoi diễn viên Hồng Đăng tái xuất dự sự kiện. Anh vui vẻ hội ngộ dàn diễn viên hot của VTV như Thanh Sơn, Việt Anh, Lã Thanh Huyền...","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand9544-664.jpg?width=768&s=gyXX3NuTu0E8Q1ovmJ1AFw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand9544-664.jpg?width=1024&s=OkyANwSzS0JIYQcjnoxGAA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand9544-664.jpg?width=0&s=1uO3ZMikJPUwrkGts7ZmCA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand9544-664.jpg?width=768&s=gyXX3NuTu0E8Q1ovmJ1AFw\" alt=\"hand9544.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand9544-664.jpg?width=260&s=qQRVfQ4AdSfYwYiAJ77Oiw\"></picture>

<figcaption>Lần hiếm hoi Việt Anh, Mạnh Trường, Thanh Sơn cùng đi sự kiện với nhau.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand9713-665.jpg?width=768&s=YxKu1yPJRTqJvKDLy70E9Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand9713-665.jpg?width=1024&s=jzI2pyEpoXrlcgCVi_8jvQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand9713-665.jpg?width=0&s=dTHrekfyZMyeUMRgTyPH4A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand9713-665.jpg?width=768&s=YxKu1yPJRTqJvKDLy70E9Q\" alt=\"hand9713.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand9713-665.jpg?width=260&s=v8NeNQJHufaUgkoVB2RSPQ\"></picture>

<figcaption>Xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội, diễn viên Hồng Đăng tươi rói khi có dịp hội ngộ đồng nghiệp Thanh Sơn, Lã Thanh Huyền, Việt Anh...</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand9496-666.jpg?width=768&s=grutfzfU3Vmo0ZDgTTm5uQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand9496-666.jpg?width=1024&s=TbTkWTYUOGfubwydbFtVtw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand9496-666.jpg?width=0&s=D3EvDHdJHvmqWgMfGkxB4A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand9496-666.jpg?width=768&s=grutfzfU3Vmo0ZDgTTm5uQ\" alt=\"hand9496.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand9496-666.jpg?width=260&s=pfx8_BhNHjD8A18UkJEOJw\"></picture>

<figcaption>Hồng Đăng diện trang phục đen giản dị, trẻ trung.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dien-vien-viet-anh-va-la-thanh-huyen-667.jpg?width=768&s=gBt1NyoJ-9sqLg2uezh98g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dien-vien-viet-anh-va-la-thanh-huyen-667.jpg?width=1024&s=8DWzj48yo_htxXETYJ8_9Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dien-vien-viet-anh-va-la-thanh-huyen-667.jpg?width=0&s=nEVQT1A4VD94ixShus6VwA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dien-vien-viet-anh-va-la-thanh-huyen-667.jpg?width=768&s=gBt1NyoJ-9sqLg2uezh98g\" alt=\"dien vien viet anh va la thanh huyen.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dien-vien-viet-anh-va-la-thanh-huyen-667.jpg?width=260&s=_0q4LR6SeM0pK5_lFkkFPA\"></picture>

<figcaption>Việt Anh diện vest tông màu đen bảnh bao ở tuổi 42. Anh sánh vai cùng người bạn thân Lã Thanh Huyền. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nsut-viet-anh-668.jpg?width=768&s=geJrSVHR8z9EaT2ZBOEjkQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nsut-viet-anh-668.jpg?width=1024&s=GoPNnTl5NegWFFaT5ZcyHA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nsut-viet-anh-668.jpg?width=0&s=fiR3cCHoYTszOrWwMUoROg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nsut-viet-anh-668.jpg?width=768&s=geJrSVHR8z9EaT2ZBOEjkQ\" alt=\"nsut viet anh.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nsut-viet-anh-668.jpg?width=260&s=QbBIfautNmqgyv63izo0ug\"></picture>

<figcaption>Diễn viên Việt Anh cho biết rất vui và hạnh phúc vì những nỗ lực làm nghề nghiêm túc đã được ghi nhận khi mới đây được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand0245-669.jpg?width=768&s=gTf4qnt5O_NAhzRyMEZjmQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand0245-669.jpg?width=1024&s=gtvLHwiWHMIGvmfqmVlABw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand0245-669.jpg?width=0&s=SLvfKiiB1eFdq9kp7-ORgA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand0245-669.jpg?width=768&s=gTf4qnt5O_NAhzRyMEZjmQ\" alt=\"hand0245.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand0245-669.jpg?width=260&s=WrvPHGloSfDoUxmowX7zfA\"></picture>

<figcaption>MC Thái Dũng lịch lãm bên diễn viên Thuỳ Anh.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand9661-670.jpg?width=768&s=rrNBUIGqIui6XookbLp-Sw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand9661-670.jpg?width=1024&s=2maTkT7D3fsBCr3ev5hRWw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand9661-670.jpg?width=0&s=U3wweZs6Jm5nMSUK8iN3wA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand9661-670.jpg?width=768&s=rrNBUIGqIui6XookbLp-Sw\" alt=\"hand9661.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand9661-670.jpg?width=260&s=P-r6tbl-6pfzcvWtXslO5w\"></picture>

<figcaption>Quốc Trường, Mạnh Trường thu hút sự chú ý của khách mời dự sự kiện trong bộ suit nam tính, lịch lãm. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand8987-671.jpg?width=768&s=5ZTODnsZXSAJugzKQl-RGA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand8987-671.jpg?width=1024&s=b1cg7t1LUfJywdsG3AuSSw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand8987-671.jpg?width=0&s=eybkJkytlCkNhnhz5xVgqg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand8987-671.jpg?width=768&s=5ZTODnsZXSAJugzKQl-RGA\" alt=\"hand8987.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand8987-671.jpg?width=260&s=v_9WQZ8uMQBPYyeJo1NNcA\"></picture>

<figcaption>MC Hạnh Phúc và MC Hữu Bằng của VTV tại sự kiện.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand0156-672.jpg?width=768&s=AD9WtaYMxvlJDwotIg4fSQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand0156-672.jpg?width=1024&s=ofqmyBFtOys2UcNVMYKo5A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand0156-672.jpg?width=0&s=r1VJCq4xVGQzaDAVgtih6g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand0156-672.jpg?width=768&s=AD9WtaYMxvlJDwotIg4fSQ\" alt=\"hand0156.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hand0156-672.jpg?width=260&s=vjJmweWw03rnE36_iAasCw\"></picture>

<figcaption>Dàn nghệ sĩ nổi tiếng hội ngộ cùng một sự kiện.</figcaption>

</figure>

<p><strong>Ngân An</strong><br>Ảnh: Chí Linh</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702359065372\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2216850\"><a href=\"/thuc-hu-viec-hong-dang-dong-phim-tro-lai-sau-on-ao-doi-tu-2216850.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/thuc-hu-viec-hong-dang-dong-phim-tro-lai-sau-on-ao-doi-tu-540.jpg?width=0&s=B1LJNgJWf8Pgdiw322I9QQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/thuc-hu-viec-hong-dang-dong-phim-tro-lai-sau-on-ao-doi-tu-540.jpg?width=260&s=cDvv3ZR1zB3tRhuQXrOidw\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/thuc-hu-viec-hong-dang-dong-phim-tro-lai-sau-on-ao-doi-tu-2216850.html\">Thực hư việc Hồng Đăng đóng phim trở lại sau ồn ào đời tư</a><span class=\"summary__content-desc\">Hình ảnh Hồng Đăng hội ngộ Đình Tú, Bình An, Trung Ruồi được đồn đoán là họ sắp tham gia một bộ phim.</span></div>

","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/hong-dang-tai-xuat-tuoi-roi-du-su-kien-cung-la-thanh-huyen-thanh-son-2225992.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hong-dang-tuoi-roi-du-su-kien-cung-la-thanh-huyen-thanh-son-662.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hong-dang-tuoi-roi-du-su-kien-cung-la-thanh-huyen-thanh-son-663.jpg","updatedDate":"2023-12-12T13:22:30","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"12/12/2023","hasCover":false} người vào vai Nhu trong phim \"Sao Tháng Tám\" đã có những ý kiến thẳng thắn về việc xét duyệt Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ nhân dân (NSND) mà nhiều người quan tâm.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-thanh-tu-sao-thang-tam-dung-bat-nghe-si-phai-xin-danh-hieu-nsnd-2225860.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nsut-thanh-tu-sao-thang-tam-dung-bat-nghe-si-phai-xin-danh-hieu-nsnd-128.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T08:18:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225503","title":"Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân là ai?","description":"NSƯT Doãn Bằng - Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - người đứng sau hàng loạt vở diễn có sân khấu được thiết kế độc lạ vừa được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-doan-bang-duoc-phong-tang-nghe-si-nhan-dan-2225503.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/pho-giam-doc-nha-hat-tuoi-tre-duoc-phong-tang-nghe-si-nhan-dan-la-ai-800.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225778","title":"Tuổi 56 của mỹ nhân từng bị gọi là 'gái bao': Lẻ bóng với khối tài sản khổng lồ","description":"TRUNG QUỐC - Sau hơn 20 năm vắng bóng trong làng giải trí, nhan sắc và cuộc sống hiện tại của Vương Tổ Hiền ở tuổi 56 đang là đề tài được nhiều khán giả quan tâm.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-nhan-vuong-to-hien-o-tuoi-56-le-bong-voi-khoi-tai-san-khong-lo-2225778.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tuoi-56-cua-my-nhan-tung-bi-goi-la-gai-bao-le-bong-voi-khoi-tai-san-khong-lo-185.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T00:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225720","title":"Vợ Tuấn Hưng sexy khoe vai trần, Doãn Hải My đẹp trong trẻo","description":"Doãn Hải My đẹp trong trẻo sau đám cưới. Thu Hương - vợ ca sĩ Tuấn Hưng được nhận xét ngày càng xinh đẹp, sexy.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-11-12-vo-tuan-hung-sexy-khoe-vai-tran-doan-hai-my-dep-trong-treo-2225720.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/vo-tuan-hung-sexy-khoe-vai-tran-doan-hai-my-dep-trong-treo-1222.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T18:50:54","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225629","title":"Huyền Lizzie áp lực, căng thẳng khi vào vai Dương trong 'Chúng ta của 8 năm sau'","description":"Theo tiết lộ của Huyền Lizzie, Dương của 8 năm sau trong 'Chúng ta của 8 năm sau' là vai diễn rất khó khiến cô phải cố gắng gấp nhiều lần để tạo nên một màu sắc riêng biệt.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huyen-lizzie-ap-luc-cang-thang-khi-vao-vai-duong-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-2225629.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/huyen-lizzie-ap-luc-cang-thang-khi-vao-vai-duong-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-837.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T14:59:14","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225155","title":"Đại Nghĩa tu tập, Ốc Thanh Vân dừng showbiz bỗng được phong NSƯT","description":"Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, MC Đại Nghĩa và Ốc Thanh Vân được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-vo-ma-oc-thanh-van-mc-quoc-dan-dai-nghia-duoc-phong-nsut-2225155.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/dai-nghia-tu-tap-oc-thanh-van-dung-showbiz-bong-duoc-phong-nsut-337.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T12:02:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225489","title":"Diễn viên Hoàng Yến bất ngờ xuống tóc","description":"Trải qua bốn cuộc hôn nhân tan vỡ, diễn viên Hoàng Yến thông báo xuống tóc khiến nhiều người bất ngờ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-hoang-yen-bat-ngo-xuong-toc-2225489.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dien-vien-hoang-yen-bat-ngo-xuong-toc-514.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225481","title":"Vợ Chi Bảo rạng rỡ bên Bảo Thy, Angela Phương Trinh","description":"Vợ Chi Bảo là Lý Thuỳ Chang xuất hiện lộng lẫy bên các người đẹp đình đám của giới showbiz trong sự kiện tại TP.HCM.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-chi-bao-rang-ro-do-sac-bao-thy-le-quyen-angela-phuong-trinh-2225481.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/vo-chi-bao-rang-ro-ben-bao-thy-angela-phuong-trinh-455.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:34:14","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225334","title":"Nữ diễn viên nổi tiếng 'mắng' khán giả vì tung tiền lãng phí","description":"Lee Se Hee cho rằng khán giả đang tiêu tiền hoang phí khi tổ chức sinh nhật cho cô. Nữ diễn viên khuyên người hâm mộ nên tiết kiệm vì phí sinh hoạt tăng vọt.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-dien-vien-noi-tieng-han-quoc-mang-yeu-nguoi-ham-mo-2225334.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nu-dien-vien-noi-tieng-mang-khan-gia-vi-tung-tien-lang-phi-1078.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T21:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225329","title":"'Ngọc nữ của Nhật Bản' bị khán giả quay lưng vì ngoại tình","description":"NHẬT BẢN - Sau nhiều lần ngoại tình, ngọc nữ của Nhật Bản Fukada Kyoko đã bị người hâm mộ quay lưng và đối mặt với nguy cơ bị sụp đổ sự nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/fukada-kyoko-nguoi-tinh-trong-mo-cua-dan-ong-nhat-ban-ngoai-tinh-2225329.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ngoc-nu-cua-nhat-ban-bi-khan-gia-quay-lung-vi-ngoai-tinh-799.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T20:25:46","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225313","title":"Quyền Linh sống mộc mạc, chăm cây, trồng hoa trong biệt thự 21 tỷ đồng","description":"MC Quyền Linh cho biết anh thích không gian sống nhiều cây trái, gợi kỷ niệm ấu thơ. Hằng ngày, nam nghệ sĩ tận hưởng niềm vui chăm sóc vườn rau, hoa quả cùng bà xã và 2 con gái.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quyen-linh-song-moc-mac-cham-cay-trong-hoa-trong-biet-thu-21-ty-dong-2225313.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/quyen-linh-song-moc-mac-cham-cay-trong-hoa-trong-biet-thu-21-ty-dong-725.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T19:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222759","title":"Sắc vóc của Huyền Lizzie, diễn viên thay thế Hoàng Hà ở 'Chúng ta của 8 năm sau'","description":"Đảm nhiệm vai Dương khi trưởng thành trong 'Chúng ta của 8 năm sau' là Huyền Lizzie, hot girl một thời từng gây sốt với phim 'Thương ngày nắng về'.","displayType":19,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sac-voc-cua-huyen-lizzie-nguoi-thay-the-hoang-ha-chung-ta-cua-8-nam-sau-2222759.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/sac-voc-cua-huyen-lizzie-dien-vien-thay-the-hoang-ha-o-chung-ta-cua-8-nam-sau-1379.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T19:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225292","title":"Hoàng Hà và Quốc Anh 'Chúng ta của 8 năm sau' tình tứ, Đỗ Mỹ Linh trẻ đẹp","description":"Diễn viên Quốc Anh đăng ảnh tình tứ bên bạn diễn Hoàng Hà.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoang-ha-quoc-anh-chung-ta-cua-8-nam-sau-tinh-cam-do-my-linh-tre-dep-2225292.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/hoang-ha-quoc-anh-chung-ta-cua-8-nam-sau-tinh-cam-do-my-linh-tre-dep-sau-xinh-673.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T18:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225262","title":"Tuổi 40 nợ nần của nữ diễn viên từng khiến đại gia chi hơn 600 tỷ để bỏ vợ","description":"TRUNG QUỐC - Mặc dù phải gánh khoản nợ lên tới hàng trăm tỷ đồng nhưng nữ diễn viên Đồng Lôi vẫn tích cực, chăm chỉ đóng phim.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuoi-40-cua-dong-loi-dien-vien-tung-khien-dai-gia-chi-hon-600-ty-de-bo-vo-2225262.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tuoi-40-no-nan-cua-nu-dien-vien-tung-khien-dai-gia-chi-hon-600-ty-de-bo-vo-423.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T13:32:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223947","title":"Cơ bụng 6 múi của bác sĩ nha khoa mê du lịch dự thi Miss Earth 2023","description":"Morgana Carlos đại diện Brazil tại Hoa hậu Trái đất 2023 tổ chức ở Việt Nam. Người đẹp gây chú ý với nhiều hoạt động thiện nguyện ấn tượng và cơ bụng 6 múi săn chắc, nóng bỏng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-bung-6-mui-cua-bac-si-nha-khoa-me-du-lich-du-thi-miss-earth-2023-2223947.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/co-bung-6-mui-cua-bac-si-nha-khoa-me-du-lich-du-thi-miss-earth-2023-282.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T13:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225171","title":"Tuổi 30, Cao Thiên Trang muốn bước ra khỏi vùng an toàn","description":"Tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Cao Thiên Trang mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn, tạo nên một tiêu chuẩn mới.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuoi-30-cao-thien-trang-muon-buoc-ra-khoi-vung-an-toan-2225171.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tuoi-30-cao-thien-trang-muon-buoc-ra-khoi-vung-an-toan-273.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T09:48:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225128","title":"Ca sĩ Lâm Bảo Nam thời trẻ xinh đẹp, tuổi 46 sống trong trại tâm thần","description":"Ca sĩ Lâm Bảo Nam - chị ruột ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim - thời trẻ xinh đẹp, nổi tiếng, tuổi xế chiều sống an phận trong trung tâm nuôi dưỡng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ca-si-lam-bao-nam-thoi-tre-xinh-dep-tuoi-46-song-trong-trai-tam-than-2225128.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ca-si-lam-bao-nam-thoi-tre-xinh-dep-tuoi-46-song-trong-trai-tam-than-122.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T07:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222845","title":"Đời thường ít ngờ tới của 'hoàng tử nhạc đỏ' Trọng Tấn","description":"Lên sân khấu với hình ảnh bảnh bao, lịch lãm \"hoàng tử nhạc đỏ\" nhưng rời mic, ca sĩ Trọng Tấn đúng chất \"nông dân\" khi tự tay câu cá, trồng rau...","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doi-thuong-it-ngo-toi-cua-hoang-tu-nhac-do-trong-tan-2222845.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/doi-thuong-it-ngo-toi-cua-hoang-tu-nhac-do-trong-tan-700.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223396","title":"Vẻ đẹp như 'búp bê sống' của Hoa hậu Albania thi Miss Earth 2023","description":"Người đẹp 18 tuổi Drita Ziri đại diện Albania dự thi Hoa hậu Trái Đất 2023 tổ chức ở Việt Nam. Cô gây chú ý với nhan sắc như \"búp bê sống' và vóc dáng đồng hồ cát gợi cảm.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ve-dep-nhu-bup-be-song-cua-hoa-hau-albania-thi-miss-earth-2023-2223396.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ve-dep-nhu-bup-be-song-cua-hoa-hau-albania-thi-miss-earth-2023-930.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T19:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225047","title":"Quang Lê trẻ đẹp khi giảm 12 kg, Hồng Nhung khác lạ khó nhận ra","description":"Hồng Nhung hóa trang khác lạ chuẩn bị cho buổi lên sóng 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'. Trong khi Quang Lê trẻ đẹp khi giảm 12kg.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-9-12-quang-le-tre-dep-giam-12kg-hong-nhung-khac-la-2225047.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/quang-le-tre-dep-khi-giam-12-kg-hong-nhung-khac-la-kho-nhan-ra-847.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T18:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224971","title":"Tài tử 'Love Story' qua đời","description":"Ryan O'Neal – tài tử nổi tiếng với bộ phim kinh điển 'Love Story' - qua đời ở tuổi 82 vào tối 8/12.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tai-tu-love-story-qua-doi-o-tuoi-82-2224971.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/tai-tu-love-story-qua-doi-415.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T13:49:14","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224909","title":"Lã Thanh Huyền và chồng đại gia đón Giáng sinh trong biệt thự triệu đô","description":"Diễn viên Lã Thanh Huyền và ông xã đăng khoảnh khắc hạnh phúc, chuẩn bị đón Giáng sinh tại biệt thự triệu đô sang trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/la-thanh-huyen-va-chong-dai-gia-don-giang-sinh-trong-biet-thu-trieu-do-2224909.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/la-thanh-huyen-va-chong-dai-gia-don-giang-sinh-trong-biet-thu-trieu-do-295.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T11:52:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224854","title":"Vẻ đẹp trong veo của Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2023","description":"Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2023 Kim Trà My gây chú ý chú ý bởi nét đẹp tự nhiên, vóc dáng chuẩn cùng sự năng động, tự tin.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ve-dep-trong-veo-cua-a-khoi-thanh-lich-ha-noi-2023-kim-tra-my-2224854.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ve-dep-trong-veo-cua-a-khoi-thanh-lich-ha-noi-2023-219.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T11:06:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

