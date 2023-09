Sáng 1/9, Sở GTVT tỉnh Long An tổ chức lễ hợp long cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.

Ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An cho biết, việc hợp long cầu nối xã Nhơn Thạnh Trung và xã Bình Tâm, TP Tân An (Long An) đánh dấu sự nối liền của công trình giữa hai bên bờ sông Vàm Cỏ Tây.

Theo đó, 20 tháng trước, dự án xây cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây chính thức được khởi công với giá trị dự toán gần 576 tỷ đồng (gồm cả phần đường dẫn và phần cầu), riêng chi phí xây dựng hơn 564 tỷ đồng).

Theo quy mô thiết kế, cầu có 4 làn xe, chiều dài hơn 436m gồm liên dầm 3 nhịp cầu chính dài 270m, 4 nhịp dẫn dài 156m. Đường dài 2 bên cầu có tổng chiều dài 1,577 km, mặt đường rộng 14m, vận tốc thiết kế 60km/h.

Cầu có 18 bó cáp bố trí thành 2 mặt dây neo chủ động trên dầm và liên kết với trụ tháp bằng hệ neo yên ngựa. Chiều cao mỗi trụ tháp 25m.

Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Long An cho biết, dự kiến đến tháng 11/2023 dự án sẽ tiến hành thông xe kỹ thuật và chính thức khánh thành, đưa công trình vào khai thác từ 12/2023.

Khi đưa vào sử dụng, công trình này ngoài mục đích nối liền tuyến đường Vành đai TP Tân An ở hai bờ sông Vàm Cỏ Tây, mở ra trục đường mới kết nối với các huyện lân cận như Thủ Thừa, Tân Trụ, Châu Thành, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội khu vực.

Toàn cảnh cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây chính thức hợp long sau 20 tháng thi công.

Cây cầu có trị giá gần 580 tỷ đồng là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025

Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây là hợp phần quan trọng để nối liền tuyến đường Vành đai thành phố Tân An, kết nối giao thông với các huyện lân cận giúp phát triển KT-XH trong khu vực.

Công trình giảm giúp bớt áp lực giao thông trên các tuyến Quốc lộ 1, tuyến tránh Quốc lộ 1 và trục đường Hùng Vương qua thành phố Tân An, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Cầu có quy mô thiết kế 4 làn xe, chiều dài hơn 436m.

Cầu có 18 bó cáp bố trí thành 2 mặt dây neo chủ động trên dầm và liên kết với trụ tháp bằng hệ neo yên ngựa. Chiều cao mỗi trụ tháp 25m. Dự kiến đưa vào khai thác từ cuối năm nay.