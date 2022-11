Hotgirl vai Ánh trong 'Về nhà đi con' gợi cảm táo bạo

MV Is it you là sản phẩm khép lại EP (đĩa mở rộng) 251. Trước đó, 4 ca khúc trong EP này gồm Tình yêu ôi thật say, Quá trễ quay đầu, Ghen vì yêu và Tình yêu là cái quái gì lan tỏa trên mạng xã hội.

Is it you là bài R&B mang hơi hướng bittersweet (vị ngọt đắng). Sau 4 bài diễn đạt các cung bậc tình yêu từ mê đắm, giận hờn đến ghen tuông thì bài khép lại EP là lời động viên của Lena dành cho những người vừa bước qua một tình yêu.

MV đánh dấu việc Lena thoát hình tượng nhí nhảnh, đáng yêu, trở thành cô gái trưởng thành, sâu sắc hơn. Không chỉ làm mới hình ảnh, Lena cũng có dịp thể nghiệm pha trộn các loại âm nhạc cô muốn trong EP này.

Theo ca sĩ, điểm nổi bật trong MV này là phần visual 3D - phong cách MV chưa phổ biến tại thị trường âm nhạc Việt Nam. MV Is it you không sặc sỡ như những MV trước mà dùng tông màu chủ đạo là xanh và đen ngụ ý phủ kín nỗi buồn.

Cô gái 3D trong MV hoàn toàn được tạo nên từ gương mặt và thân hình của Lena. Trong MV, cô gái chết lặng nhìn chú ngựa 1 sừng bỏ đi giữa đêm sương mù. "Bài hát cuối EP nói về sự chia tay, nỗi cô đơn, trống vắng của cô gái nhỏ giữa thế giới rộng lớn sau sự biến mất của chú ngựa 1 sừng", Lena nói.

Trích đoạn MV 'Is it you'

Về người cũ - cảm hứng trong âm nhạc của mình, Lena cho hay: "Mỗi người từng gặp đều để lại tôi một câu chuyện. Tôi trân trọng tất cả cảm xúc và những trải nghiệm đáng nhớ đã qua. Tất cả đều là cảm hứng tạo ra màu sắc âm nhạc của Lena hiện tại”.

Thời gian tới, Lena định hướng âm nhạc của bản thân bằng 3 từ khóa: thay đổi, trưởng thành và sâu sắc. Cô tin rằng sau giai đoạn âm nhạc ngập tràn ngọt ngào, lãng mạn, mình nên thay đổi, trưởng thành và sâu sắc hơn trong tình yêu.

Lena chụp gợi cảm khá táo bạo.

"Vẫn có sự nổi loạn nhưng sâu trong đó khán giả nghe nhạc sẽ cảm nhận rõ được sự thay đổi góc nhìn trong tình yêu cũng như âm nhạc của tôi", ca sĩ cho biết.

Lena sinh năm 1996, là vlogger, diễn viên và ca sĩ. Cá tính của cô trong âm nhạc khá rõ nét, thể hiện một số sản phẩm từng tạo hiện tượng mạng xã hội như Ôi tình yêu thật điêu, Say, Liếc mắt đưa tình (kết hợp K-ICM), Simple love (kết hợp Obito, Seachains và Davis)...

Khán giả biết đến Lena nhiều nhất qua vai diễn Ánh trong phim Về nhà đi con phần ngoại truyện. Cô vào vai fan cuồng của Ánh Dương (Bảo Hân đóng), có cảnh cưỡng hôn đồng giới táo bạo với diễn viên kém 4 tuổi. Lena cũng được biết đến với vai cô em út cá tính trong phim Mẹ ơi bố đâu rồi.