Hướng nghiệp cho con tuổi gen Z, bố mẹ cần chuẩn bị gì?

Triển lãm Giáo dục New Zealand 2022 là sự kiện thường niên lớn nhất về giáo dục New Zealand, được phối hợp tổ chức bởi Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ), Lãnh sự quán New Zealand (TP.HCM) và Đại sứ quán New Zealand (Hà Nội) quy tụ hơn 40 đơn vị giáo dục hàng đầu tại New Zealand. Tham dự triển lãm lần này, phụ huynh và học sinh sinh viên sẽ được tư vấn trực tiếp 1-1 với đại diện các trường, nắm bắt các thông tin học bổng hấp dẫn, trao đổi thực tế với các cựu du học sinh cũng như nhận những tặng phẩm đặc biệt từ đất nước Kiwi. Thời gian sự kiện: + Tại Hà Nội: 8h - 12h, thứ Bảy, 29/10/2022, Khách sạn Melia Ha Noi, 44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm + Tại TP.HCM: 8h - 13h, Chủ nhật, 30/10/2022, Khách sạn Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, quận 1 Đăng ký tham dự tại: https://bit.ly/NZEduFair1-3