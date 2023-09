Cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống - Data for life” được phát động trên phạm vi toàn quốc. Ảnh: Internet

Cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống - Data for life” do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an chủ trì, phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan phát động.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền nhận thức về Đề án 06 nói chung và ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến nói riêng; đồng thời thu hút sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là các tài năng công nghệ trẻ sáng tạo để nghiên cứu, đưa ra các ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam đang sinh sống trong nước hoặc nước ngoài; người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

Thời gian dự thi từ nay đến ngày 24/11/2023. Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ (form đăng ký trên Landing Page của Báo điện tử VnExpress.net) và trên trang: diendanchuyendoiso.gov.vn.

Thí sinh sẽ được cung cấp dữ liệu mẫu, giả lập về dân cư, căn cước, định danh điện tử và các nguồn dữ liệu hợp pháp khác do ban tổ chức cung cấp hoặc thí sinh tự chuẩn bị.

Từ đó, nghiên cứu các sản phẩm công nghệ là phần mềm, phần cứng ứng dụng thực tiễn cuộc sống dưới sự cố vấn của ban cố vấn cuộc thi và thuyết trình demo, trình diễn về sản phẩm của mình trước ban giám khảo.

Vòng chung khảo sẽ được đăng tải lên Landing Page cuộc thi trên Báo điện tử VnExpress, độc giả sẽ bình chọn điểm số, sau bình chọn sẽ được cộng điểm thưởng vào bảng điểm tổng.

Vòng chung kết sẽ được trực tuyến công khai trên báo chí, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất 200 triệu đồng, 1 giải nhì 100 triệu đồng, 1 giải ba 50 triệu đồng, 2 giải khuyến khích 10 triệu đồng/giải.

Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, UBND cấp huyện nghiên cứu, phát động đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động hưởng ứng cuộc thi và đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá rộng rãi để mọi người biết, hưởng ứng và đăng ký tham gia.

Theo An Bình (Báo Quảng Nam)