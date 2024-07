Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) thông tin, tính tới tháng 7/2024, tổng số tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam được cấp chứng chỉ khai thác tàu bay AOC (chứng chỉ nhà khai thác tàu bay) là 195 chiếc, giảm 36 chiếc.

Trong đó, số tàu bay khai thác trung bình là 167 chiếc, giảm 51 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, tỷ lệ tàu bay khai thác của các hãng hàng không Việt Nam trên tổng số tàu bay được cấp AOC đạt 94,4%. Tuy nhiên, con số này giảm xuống còn 85,6% trong năm nay do ảnh hưởng từ việc triệu hồi động cơ của nhà sản xuất.

Do đó, theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay đã tích cực tìm kiếm, đàm phán thuê tàu bay nhằm bổ sung, thay thế cho các tàu bay đang dừng khai thác, góp phần tăng nguồn cung trên thị trường.

Các hãng bay đang xoay xở để nâng tải cung ứng trên các đường bay nội địa. Ảnh: Nam Khánh

Ngoài ra, các hãng cũng thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và tăng tải cung ứng như điều chỉnh thời gian hoạt động khai thác tàu bay, giảm thời gian quay đầu tàu bay để chuyển tiếp chặng bay, tối ưu hóa thời gian khai thác tàu bay trong ngày, tăng cường các chuyến bay vào khung giờ chiều và tối.

Theo đó, thời gian khai thác trung bình đội tàu bay của các hãng hàng không nội địa tăng mạnh, một số hãng lên tới trên 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, tính tới tháng 7/2024, Vietnam Airlines còn 96 tàu bay, giảm 6 chiếc so với năm 2023; trong đó, có 82 chiếc đang được khai thác. Trong hai tháng 6-7/2024, hãng khai thác tổng số chuyến bay trung bình mỗi ngày đạt lần lượt là 401 chuyến và 433 chuyến, tăng tương ứng 19-21 chuyến bay/ngày so với cùng kỳ năm 2023.

Thời gian khai thác trung bình đội tàu bay đạt 13 giờ/tàu/ngày, tăng 22% so với năm 2023 (chỉ 10,6 giờ/tàu/ngày).

Hàng không Vietjet Air hiện khai thác 73/85 tàu bay. Tổng số chuyến bay khai thác trung bình trong tháng 6 và tháng 7/2024 đạt khoảng 416 chuyến bay/ngày, bằng cùng kỳ năm 2023. Thời gian khai thác trung bình đội tàu bay đạt 14,5 giờ/ngày, tăng 11,5% so với năm 2023 là 13 giờ/tàu/ngày.

Hãng hàng không Vietravel Airlines đang vận hành 3 tàu bay, có tổng số chuyến bay khai thác trung bình tháng 6, 7/2024 đạt khoảng 22-24 chuyến bay/ngày, tăng từ 2-4 chuyến bay/ngày. Thời gian khai thác trung bình đội tàu bay của hãng đạt 11,5 giờ/ngày, tăng 21% so với năm 2023 (9,5 giờ/tàu/ngày).

Đối với Bamboo Airways, do đang trong quá trình tái cơ cấu đội tàu bay nên số lượng chuyến bay của hãng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023. Tính tới tháng 7/2023, Bamboo Airways vận hành 8/9 tàu bay, đạt tỷ lệ khai thác 87,5%. Thời gian khai thác trung bình đội tàu bay của hãng đạt 12,5 giờ/ngày, tăng 20,1% so với năm 2023 (là 10,4 giờ/ngày trong năm 2023).

Với hãng hàng không Pacific Airlines, hãng bắt đầu khai thác trở lại từ cuối tháng 6/2024 với 1 tàu bay A321 nên không áp dụng các tiêu chí thống kê như các hãng hàng không khác.

Trong khi đó, việc thuê tàu bay cũng gặp nhiều khó khăn do giá tăng cao. Tại hội nghị giao ban công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024 của Bộ GTVT, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam thừa nhận, khó nhất là việc thuê tàu bay vừa khan hiếm, vừa tăng giá. Thời điểm trước Tết, giá thuê tàu bay A321 là 2.300 USD/giờ thì hiện tại, con số này đã chạm ngưỡng 4.000 USD/giờ.

Trong nỗ lực bổ sung đội tàu bay, các hãng bay trong nước mới đây đã nhận thêm nhiều tàu bay mua/thuê mới.

Tuần trước, Vietnam Airlines nhận chiếc máy bay Airbus A320 đầu tiên trong 3 chiếc loại này, đóng góp gần 40.000 chỗ trong dịp cao điểm hè và 299.000 ghế trong nửa cuối năm 2024.

Để giải quyết tình trạng thiếu tàu bay, từ nay đến cuối năm, Vietjet Air cũng có kế hoạch nhận 10 tàu bay, dự kiến gồm 8 tàu A321 và 2 tàu E190.

Cuối tháng 6, Bamboo Airways nhận chiếc máy bay Airbus A320 thuê ướt thứ ba kể từ đầu năm 2024 đến nay trong nỗ lực tăng tải. Tại ĐHĐCĐ mới đây của hãng, Bamboo Airways cho hay có thể khai thác 12 chiếc tàu bay thân hẹp Airbus vào cuối năm 2024 và 18 chiếc đến cuối năm 2025 nếu điều kiện thị trường cho phép.

Số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, tổng thị trường hành khách đạt hơn 37 triệu khách (tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2023 và bằng 97% so với cùng kỳ năm 2019).

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 17 triệu khách nội địa, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2023, do thiếu hụt đội tàu bay nên các hãng phải điều chỉnh giảm tải cung ứng. Tuy nhiên, lượng vận chuyển khách quốc tế tăng mạnh, đạt hơn 20 triệu khách, tăng 38% cùng kỳ năm ngoái.