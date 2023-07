Những "quả đắng" về thiên chức làm mẹ nếu nữ giới hút thuốc

Thông tin từ Văn phòng Chương trình Phòng chống tác hại của thuốc lá, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), có nhiều lý do giải thích tại sao tỷ lệ khả năng sinh sản của phụ nữ hút thuốc có xu hướng thấp hơn phụ nữ không hút thuốc.

Trước hết, hút thuốc có thể gây ảnh hưởng hoặc thậm chí huỷ diệt noãn bào (trứng), do vậy dẫn tới làm giảm khả năng sinh sản. Hút thuốc cũng làm thay đổi mật độ của một số hormone, bao gồm estrogen và nang kích thích hormone. Vì vậy, sự rụng trứng có thể không xảy ra bình thường đối với người hút thuốc.

Bác sĩ Hồ Thị Hồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, cho hay hút thuốc còn làm suy giảm miễn dịch dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng ở vòi trứng cao, gây nên vô sinh.

Bên cạnh đó, hút thuốc lá làm hạn chế hiệu quả điều trị vô sinh. Cụ thể, những phụ nữ hút thuốc lá, thụ tinh trong ống nghiệm ít thành công hơn và nếu có thai bằng thụ tinh trong ống nghiệm thì hay bị sảy thai hơn. Tỷ lệ sinh con ở phụ nữ hút thuốc lá thấp hơn khoảng 30% so với phụ nữ không hút thuốc lá. Nguy cơ sảy thai ở phụ nữ hút thuốc lá cao gấp 1,5 lần so với những người không hút thuốc lá.

Tỷ lệ đẻ non ở những thai phụ hút thuốc 1 gói/ngày cao hơn 20% so với người không sử dụng, theo Hội Sản phụ khoa Mỹ. Hút thuốc thụ động làm giảm lượng oxy và chất dinh dưỡng đến với em bé qua nhau thai, làm giảm cân nặng của trẻ sơ sinh từ 200-400g.

Hút thuốc cũng có xu hướng dẫn tới mãn kinh sớm. Nguyên nhân cơ bản là do hút thuốc giảm mức estrogen trong cơ thể người phụ nữ. Dù phần lớn phụ nữ đều giảm dần lượng estrogen khi qua tuổi 40, nhưng với phụ nữ hút thuốc thường có xu hướng mãn kinh sớm hơn 2-3 năm so với người không hút. Mãn kinh sớm cũng liên quan tới nguy cơ sớm của bệnh tim và chứng loãng xương, do estrogen có tác dụng bảo vệ chống lại cả hai căn bệnh này. Hút thuốc cũng làm tăng nguy cơ ung thư vú và ung thư cổ tử cung.

Đánh mất "bản lĩnh quý ông" sau làn khói thuốc

Bác sĩ Hồng cho hay với nam giới, những người hút thuốc lá có nguy cơ liệt dương cao gấp 2 lần người không hút, do hút thuốc lá gây xơ vữa động mạch ở dương vật làm giảm tưới máu tới dương vật.

"Khoảng 82-97% nam giới có liệt dương do mạch máu có hút thuốc. ở những nam giới hút thuốc lâu thì nguy cơ bị liệt dương do mạch máu cao hơn, ở những người nghiện thuốc nặng thì nguy cơ đó còn cao hơn nữa", theo thông tin từ Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá. Ở những nam giới hút thuốc lâu, nguy cơ bị liệt dương do mạch máu cao hơn, ở những người nghiện thuốc nặng thì nguy cơ đó còn cao hơn nữa.

Hút thuốc lá gây ảnh hưởng lớn tới khả năng sinh sản cả nam và nữ. Ảnh: Minh An

Ngoài liệt dương do xơ vữa mạch, hút thuốc còn dẫn đến liệt dương do co mạch (làm giảm dòng chảy do động mạch bị co hẹp lại), chỉ cần hút 2 điếu thuốc có thể gây ra co thắt động mạch dương vật cấp.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng các chất chuyển hóa chính của khói thuốc được tìm thấy trong tinh dịch kìm hãm hệ thống enzyme cần thiết cho tinh trùng có thể hoạt động, điều đó có nghĩa là hút thuốc lá làm giảm số lượng tinh trùng.

Không những làm giảm sản xuất tinh trùng, thuốc lá còn làm dị dạng tinh trùng, giảm khả năng di chuyển của tinh trùng. Theo Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, nồng độ testosteron (cần thiết cho việc sản xuất tinh trùng) của nam giới hút thuốc thấp hơn so với những người không hút, ngược lại, thuốc lá làm tăng nồng độ horrmone kích thích nang (hormone nữ hoá).

Hút thuốc gây nên viêm hệ thống sinh dục làm tinh trùng khó xâm nhập vào trứng, giảm khả năng thụ thai.

Thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, sinh dục ở nam giới mà nó còn gây ung thư bàng quang. Người ta không xác định được hút thuốc gây ung thư tiền liệt tuyến nhưng người ta thấy ở người ung thư tiền liệt tuyến mà hút thuốc thì sự xâm nhập và di căn của nó tăng lên. Văn phòng Chương trình Phòng chống tác hại của thuốc lá, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế)

Minh An