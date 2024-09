Chính xác

Tính đến hiện tại, Việt Nam có hơn 10.500 đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh có nhiều xã nhất Việt Nam hiện nay là Thanh Hóa với 467 xã, tiếp theo là Nghệ An với 411 xã và Hà Nội với 383 xã. Số xã tại các đơn vị hành chính cấp huyện thường biến động từ 10-20 xã. Tuy nhiên, một số huyện có đến hơn 30 xã, chẳng hạn như Yên Thành (Nghệ An), Đông Hưng (Thái Bình), Diễn Châu (Nghệ An)...