Bước vào năm 2024, huyện Tây Giang còn 2.858 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, ương ứng tỷ lệ 50,61%. Số hộ nghèo ở huyện Tây Giang chiếm 11,5% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh Quảng Nam, trở thành huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh.

Theo kế hoạch triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2024 do UBND huyện Tây Giang ban hành, huyện miền núi này phấn đấu giảm 330 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 7%, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm trên 6%.

Một trong những giải pháp để huyện miền núi Tây Giang thực hiện mục tiêu giảm nghèo, chăm lo các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản cho nhân dân là tranh thủ nhiều nguồn lực từ Nhà nước, cộng đồng xã hội.

Đơn cử, với chiều thiếu hụt nhà ở, địa phương luôn xác định việc sắp xếp dân cư, kiên cố nhà ở là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần ổn định cuộc sống nhân dân. Trong năm 2023, bằng nhiều nguồn lực, toàn huyện đã hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 664 hộ với tổng kinh phí gần 35,4 tỷ đồng. Trong đó, chính sách từ Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh hỗ trợ 207 trường hợp với tổng kinh phí gần 19,434 tỷ đồng. Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện hỗ trợ xây mới 76 nhà, sửa chữa 68 nhà; hỗ trợ 198 nhà từ nguồn khắc phục thiên tai...

Huyện Tây Giang quyết tâm hỗ trợ nhà ở cho hơn 400 hộ để người dân ổn định nơi ở.

Năm 2024, Tây Giang đặt giải pháp trọng tâm của nhiệm vụ giảm nghèo bằng hỗ trợ nhà ở cho hơn 400 hộ để người dân ổn định nơi ăn chốn ở, từ đó có điều kiện tốt hơn để lao động, sản xuất.

Tại thôn K’noonh, xã A Xan, huyện Tây Giang, 28 hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Thông qua nguồn hỗ trợ từ Nghị quyết 23, toàn xã A Xan năm qua có 13 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố và phấn đấu 2024 hỗ trợ nhà ở cho 90 hộ.

Hộ gia đình ông Jơrâm Chang là một trong số đó. Đây là gia đình thuộc diện hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở của xã. Sau khảo sát, nắm bắt nhu cầu của hộ dân, UBND xã A Xan quyết định hỗ trợ 40 triệu đồng giúp gia đình ông Chang ổn định chỗ ở.

Dù nguồn kinh phí hỗ trợ không nhiều, cùng với vốn đối ứng ít ỏi của một hộ nghèo, nhưng đây vẫn là niềm động viên lớn lao với gia đình ông Chang. Để giúp ông có mái nhà kiên cố, đoàn viên thanh niên, phụ nữ, nông dân trong thôn và xã đã giúp đỡ ông ngày công. Năm 2024, gia đình ông được sống trong căn nhà mới, vững chãi, an toàn. "Chỗ ở đã ổn định, vợ chồng tôi có thể yên tâm chăm lo làm ăn, vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo”, ông Chang chia sẻ.

Một trong những gia đình ở thôn K’noonh, xã A Xan khác được hỗ trợ dựng nhà mới là trường hợp hộ ông Jơrâm Vân. Gia đình ông Vân từng sống trong căn nhà cũ bằng gỗ đã mục nát, thiếu an toàn, chỉ cần một trận mưa lớn là nguy cơ sập rất cao. Được chính quyền hỗ trợ 88 triệu đồng, ông Vân dùng mua tôn, xi măng và thuê thợ xây nhà. Người dân ở thôn K’noonh một lần nữa giúp đỡ xóm giềng ngày công, để gia đình ông Vân được sớm dọn vào nhà mới.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra là hỗ trợ nhà ở cho hơn 400 hộ dân trong năm 2024, huyện Tây Giang yêu cầu các địa phương rà soát, lập danh sách số nhà cần xây mới, nhà sửa chữa. Trên cơ sở đó, UBND huyện lập tổ công tác kiểm tra ở từng thôn để xác định đúng đối tượng trước khi phê duyệt hỗ trợ.

Để xóa nhà tạm hiệu quả, huyện miền núi nghèo Tây Giang kêu gọi các ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị kết nghĩa, nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội hỗ trợ giúp người dân.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Tây Giang đã hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mới đây, ngày 14/10, Đoàn Thanh niên Công an các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My tổ chức khởi công xây tặng nhà ở cho hộ gia đình ông Bnướch Planh (thôn Arui, xã Dang, Tây Giang), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Gia đình ông Bnướch Planh được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà cấp 4 với diện tích 56m2. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 80 triệu đồng; trong đó các chi đoàn hỗ trợ 18 triệu đồng và cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tây Giang hỗ trợ 32 triệu đồng.

Sáu tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở huyện Tây Giang chú trọng các hoạt động chăm lo người nghèo, an sinh xã hội. Đến nay, Quỹ Vì người nghèo của huyện vận động được hơn 24 triệu đồng; Vận động hơn 792 triệu đồng ủng hộ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát; nghiệm thu, chi trả tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết từ nguồn Ban vận động cứu trợ tỉnh năm 2023 cho 3 hộ với số tiền 180 triệu đồng...