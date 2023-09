Kenny G phiêu trên sân khấu với tiếng saxophone huyền thoại.

Kenny G tên thật là Kenneth Bruce Gorelick, sinh năm 1956 tại Seattle, Mỹ. 2023 là năm đánh dấu nửa thế kỷ anh chinh phục cây kèn saxophone và hàng triệu khán giả trên thế giới.

18 album phòng thu ra mắt trong suốt sự nghiệp cùng vô số bản hit đã biến Kenny G thành một trong những nghệ sĩ saxophone nổi tiếng nhất. Forever in Love, The Moment, My Heart Will Go On, Going Home, Sentimental... là các bản nhạc nổi tiếng nhất của nghệ sĩ kèn có mái tóc xoăn dài đã trở thành thương hiệu này.

Bắt đầu chơi saxophone từ năm lên 10 và chơi chuyên nghiệp 7 năm sau đó, 50 năm là khoảng thời gian để Kenny G xây dựng tên tuổi với kỹ năng biểu diễn điêu luyện.

Kenny G chia sẻ anh vẫn sử dụng cây saxophone từ thời trung học. Ngoài saxophone, Kenny G còn chơi flute. Sự kết hợp giữa saxophone và jazz cùng phong cách riêng biệt đã mang đến thành công vang dội cho nam nghệ sĩ, biến anh trở thành một hiện tượng nổi bật với những bản hit xuất hiện ở tất cả bảng xếp hạng từ pop, jazz đến R&B hơn 3 thập kỷ.

Kenny G với mái tóc xoăn đặc trưng và lối biểu diễn thu hút.

Ảnh hưởng từ những nghệ sĩ Stan Getz, Grover Washington, Jr.... cùng phong cách trình diễn giàu cảm xúc đã biến Kenny G thành nghệ sĩ độc nhất vô nhị và gần như không có đối thủ trong lĩnh vực của mình.

Không phải ngẫu nhiên mà anh trở thành một trong những nghệ sĩ chơi nhạc cụ có đĩa bán chạy nhất mọi thời với hơn 75 triệu đĩa nhạc tiêu thụ khắp thế giới.

Kể từ thành công của album Duotones năm 1986, tới nay đã gần 40 năm, Kenny G vẫn duy trì được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ bất chấp sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ mới cùng nhịp độ phát triển như vũ bão của công nghệ.

Thập niên 1990 đánh dấu thành công vang dội trong sự nghiệp của Kenny G khi anh được biết đến rộng rãi với Breathless (1992) - ca khúc leo lên vị trí á quân trong bảng xếp hạng Billboard 200 và đứng đầu các bảng xếp hạng dành cho nhạc jazz.

Nhạc phẩm Forever in Love sau đó còn giúp Kenny G nhận về giải Grammy. Anh được biết đến rộng rãi khi góp nhiều nhạc phẩm trong bộ phim đình đám năm 1992 của Whitney Houston có tên The Bodyguard (Vệ sĩ).

Kenny G biểu diễn giữa khán giả ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội năm 2017.

Đến nay, anh đã có tới 10 ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Jazz Albums. Năm 2000, Kenny G được mời tới Nhà Trắng chơi cho thành viên nội các của chính quyền Clinton. Năm 2021, Kenny G tung album New Standards cho thấy khả năng sáng tác ca khúc lấy cảm hứng từ những bản nhạc pop chuẩn mực thập niên 1950-1960.

Kenny G từng chia sẻ về cây kèn và quan điểm âm nhạc cá nhân: "Với saxophone, tôi học tốt kỹ thuật để có thể cảm nhận nó như một phần cơ thể và qua đó thể hiện bản thân. Khi thu âm, tôi muốn thể hiện cả sự chân thành của mình trong đó.

Tôi luôn nghe 20 ca khúc đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc, kể cả thể loại rap nhưng không thích những ca khúc có thông điệp tiêu cực hay có quá nhiều cái tôi của người viết trong đó. Tôi muốn làm các album nhạc cụ thuần túy để người nghe cảm nhận được sự tuyệt vời của những giai điệu ngay cả khi không có lời.

Nghệ sĩ vừa biểu diễn vừa đáp lại tình cảm của khán giả hâm mộ.

Có lẽ điều lớn nhất mà tôi học được trong âm nhạc là mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi nhận ra rằng âm nhạc là lĩnh vực giúp tôi thoát tục. Khi đưa cây saxophone lên miệng, tôi được đưa vào một không gian mà mình không thể đoán trước".

Quỳnh An