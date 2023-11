Đồng hành cùng “vẻ đẹp bền vững”

Với Incellderm, khái niệm “làm đẹp bền vững” chính là tìm về với những giá trị thuần tự nhiên an toàn và lành tính.

Trải qua quá trình nghiên cứu và tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại, Incellderm đem đến các dòng sản phẩm với thành phần thiên nhiên, trong đó có đến 15 thành phần được cấp bằng sáng chế độc quyền.

Đặc biệt, thành phần vượt trội đã làm nên tên tuổi thương hiệu Incellderm trên toàn cầu chính là “Dung nham rau má” được tinh chế từ hai nguyên liệu “Rau má Byung Pool” và “Nước biển dung nham Jeju” tinh khiết.

Qua quá trình chưng cất kín trong vòng 20 giờ ở nhiệt độ 80 độ C, tạo nên thành phần “Dung nham rau má” tái sinh làn da. Bên cạnh đó, Incellderm ứng dụng công nghệ Microfluidizer và Liposome hàm lượng cao trong các nguyên liệu thiên nhiên đã hiện thực hóa triết lý "chạm" tới từng tế bào nằm dưới tầng sâu, nuôi dưỡng làn da từ tận gốc.

Đáng chú ý, thương hiệu Incellderm tự hào đạt chứng nhận Dermatest (là chứng nhận cao nhất của Viện Nghiên cứu Khoa học hàng đầu tại Đức) với đánh giá 5 sao Green danh giá - tương ứng độ an toàn cao nhất trong 3 mức: Green, Yellow, Red.

Điều này đã giúp Incellderm chứng minh được vị thế của một thương hiệu chăm sóc và nuôi dưỡng làn da “bền vững”, hướng đến mọi tình trạng da, từ độ tuổi 1 - 100 (đã được kiểm chứng qua hơn 3000 người sử dụng và 100% người hài lòng với sản phẩm).

Vẻ đẹp bền vững gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường

Vươn tới mục tiêu theo đuổi vẻ đẹp bền vững, Incellderm không chỉ tuyển chọn những thành phần tự nhiên đem đến trải nghiệm chăm sóc da hàng đầu cho khách hàng; đồng thời bảo vệ hệ sinh thái xung quanh thông qua phát triển bao bì phân hủy sinh học thế hệ mới.

Tháng 8/2023 Incellderm đã hợp tác cùng CJ Biomaterials nhằm phát triển bao bì sản phẩm mới được sản xuất từ nhựa dẻo sinh học (PHA) dễ dàng phân hủy ngay tại nhà.

Cụ thể, các sản phẩm sẽ thực hiện chiến dịch “khoác áo mới” bao gồm: kem dưỡng Active Cream EX, Bộ đôi tái tạo da Dermatology First Package Booster EX và xịt khoáng Vieton Oil Mist. Theo thống kê của Incellderm, các sản phẩm kể trên chiếm đến 5,4 triệu lượt bán ra mỗi năm.

Động thái này đã góp phần giảm bớt những tác động tiêu cực về rác thải nhựa từ thị trường mỹ phẩm trong nhiều thập kỷ qua, thể hiện cam kết thực hiện các giải pháp xanh bền vững từ thương hiệu Incellderm. Đồng thời, đây sẽ là khởi đầu cho kế hoạch mở rộng công nghệ sản xuất bao bì thân thiện môi trường trên tất cả các dòng sản phẩm khác của Incellderm trên toàn cầu.

Như vậy, Incellderm không chỉ nuôi dưỡng và tôn vinh vẻ đẹp làn da bền vững, thương hiệu hướng tới vươn lên trở thành một nhà tiên phong thúc đẩy nhận thức về bảo vệ môi trường của người tiêu dùng nói chung và ngành hàng mỹ phẩm nói riêng.

Dấu ấn “chăm sóc làn da bền vững” tại thị trường Việt

Hợp tác cùng thương hiệu Incellderm trong điểm dừng chân tại thị trường Việt Nam, đại diện công ty TNHH Mỹ phẩm Trần Anh, CEO Trần Anh chia sẻ rằng, khái niệm “làm đẹp bền vững” luôn là giá trị được thương hiệu đề cao, đó là: Nâng niu làn da khỏe đẹp, song hành với các giải pháp bảo vệ môi trường xanh.

Năm 2023, Công ty TNHH Mỹ phẩm Trần Anh, đồng hành cùng tập đoàn RIMAN, INC, đã chính thức đưa thương hiệu mỹ phẩm Incellderm về thị trường Việt Nam.

Chị Trần Anh - CEO Công ty TNHH Mỹ phẩm Trần Anh

Với mong muốn tiếp nối hành trình lan tỏa vẻ đẹp làn da tỏa sáng tại thị trường mỹ phẩm Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc,... công ty TNHH Mỹ phẩm Trần Anh định hướng sẽ mở rộng hệ thống đại lý Incellderm Việt Nam trên toàn quốc.

Thông qua phát triển sản phẩm Incellderm tại các hệ thống spa, cửa hàng mỹ phẩm, nền tảng bán hàng trực tuyến,... ghi dấu ấn làn da đẹp bền vững, toàn diện tới phái đẹp Việt.

