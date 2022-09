Lượng đơn đặt hàng iPhone 14 Plus “lẹt đẹt”: Chiến lược sản phẩm của Apple đang thất bại?

Trong một bài đăng mới nhất trên Medium, Kuo cho biết, lượng đơn đặt hàng iPhone 14 Pro/Pro Max đang có kết quả khả quan hơn so với iPhone 13 Pro/Pro Max. Thời gian chờ giao hàng kéo dài hơn bốn tuần đã cho thấy, nhu cầu đặt hàng của người dùng đối với 2 mẫu máy này tăng lên đáng kể.

iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Ảnh: MacRumors

Trái lại đó, iPhone 14 và iPhone 14 Plus số đơn đặt hàng có phần “hẩm hiu” hơn. Kuo nói rằng, lượng đơn đặt hàng 2 mẫu máy này còn ít hơn iPhone 13 mini, hay thậm chí cả iPhone SE (2022). Trong nửa đầu năm nay, Apple cũng từng cắt giảm đơn đặt hàng của cả ‌iPhone SE‌ (2022) và ‌iPhone 13‌ mini, do nhu cầu thấp. Điều này cũng có thể xảy ra với iPhone 14 và iPhone 14 Plus.

Trước tình hình đó, Apple có thể cắt giảm lượng đơn đặt hàng ‌iPhone 14‌ và ‌iPhone 14‌ Plus ngay sau tháng 11. Do đó, những nhà cung cấp chỉ phân phối ‌iPhone 14 và iPhone 14 Plus‌ của Apple, có thể chứng kiến sự sụt giảm doanh thu vào tháng 9 và 10.

Đối với iPhone 14 Plus, đây là mẫu máy thế chỗ cho dòng iPhone Mini, đang kết quả đặt hàng rất thấp. Với kích thước cho 2 mẫu iPhone 14, iPhone 14 Plus lần lượt là 6,1 inch và 6,7 inch, Kuo nhận định Apple đang sai lầm trong chiến lược sản phẩm đối với 2 mẫu iPhone tiêu chuẩn.

Tất cả bốn mẫu ‌iPhone 14‌ đã được Apple công bố vào tuần trước đều cho đặt hàng trước, kể từ ngày 9/9. iPhone 14‌, ‌iPhone 14 Pro‌ và ‌iPhone 14 Pro‌ Max sẽ có mặt trên thị trường vào ngày 16/9, trong khi Phone 14‌ Plus sẽ ra mắt sau đó 3 tuần (7/10).

Thái Hoàng (theo MacRumors)