Thủ tướng Israel phát biểu tại cuộc họp nội các. Ảnh: Times of Israel

Theo đài phát thanh Kan và tờ Times of Israel, hôm qua (24/11), Thủ tướng Netanyahu đã tổ chức các cuộc tham vấn cấp cao với một số bộ trưởng và quan chức an ninh về thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah (thỏa thuận do Mỹ làm trung gian).

Cuộc tham vấn tập trung vào cách người đứng đầu chính phủ Israel trình bày thỏa thuận với Hezbollah trước công chúng sau khi bật đèn xanh cho nhà trung gian Mỹ Amos Hochstein đưa ra đề xuất. Theo đó, lệnh ngừng bắn sẽ được trình bày theo cách nó không phải là một thỏa hiệp mà là có lợi cho Israel.

Lệnh ngừng bắn cho phép Israel giữ lại quyền thực hiện các hoạt động quân sự trên biên giới Syria và Lebanon. Ngoài ra, Mỹ đã đảm bảo với Israel là nước này có thể hành động nếu Hezbollah vi phạm thỏa thuận.

Theo giới truyền thông Israel, ông Hochstein nói với các quan chức Israel hồi cuối tuần qua rằng đó là cơ hội cuối cùng của họ để đi tới thỏa thuận và nếu không chấp nhận ông sẽ dừng nỗ lực, khi đó Israel và Hezbollah sẽ phải đợi cho tới khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2025 rồi sau đó các nỗ lực hòa giải của Mỹ mới tiếp tục.

Ông Hochstein đã đến thăm cả Lebanon và Israel vào tuần trước để thúc đẩy thỏa thuận do Mỹ hậu thuẫn, theo đó Hezbollah sẽ dần rút lui khỏi phía bắc sông Litani và quân đội Lebanon sẽ giành lại quyền kiểm soát miền nam Lebanon. Theo lệnh ngừng bắn tiềm tàng, quân đội Lebanon sẽ chịu trách nhiệm ngăn chặn Hezbollah tái lập quyền kiểm soát ở miền nam nước này.

Theo một phần trong nỗ lực để ký kết thỏa thuận trong tuần này, cựu đại sứ Mỹ tại Israel Dan Shapiro sẽ tới Israel vào hôm nay (25/11) để thúc đẩy việc hoàn thiện các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận.