Isuzu All New mu-X bứt phá để chinh phục khách hàng Việt

All New mu-X: chiếc SUV “Đa dụng - Thỏa mọi trải nghiệm”

Tận dụng sức mạnh nội lực

Isuzu được biết đến là một trong những nhà sản xuất ô tô lâu đời nhất tại Nhật Bản. Hơn 25 năm có mặt tại Việt Nam, thương hiệu Isuzu được nhiều thế hệ khách hàng tin tưởng, đánh giá cao với nhiều ưu thế nổi bật: an toàn - tiết kiệm nhiên liệu - tiện nghi - thân thiện môi trường. Sản phẩm All New mu-X vừa ra mắt thị trường Việt Nam có động cơ diesel cải tiến qua nhiều thế hệ, độ bền bỉ vượt trội.

Đặc biệt, với khối động cơ 1.9L đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 sẽ giúp xe tiết kiệm nhiên liệu tối đa và thân thiện với môi trường. Mu-X 2022 hoàn toàn mớicũng sở hữu cấu trúc khung gầm cứng cáp tăng khả năng chịu lực hơn 23% so với thế hệ trước, giúp xe an toàn, ổn định và êm ái khi vận hành.

Khả năng vận hành của All New mu-X cũng được cải thiện thông qua hàng loạt nâng cấp như hệ thống gài cầu điện tử, khả năng lội nước 800mm vượt trội, trang bị tấm bảo vệ gầm bằng thép giúp người lái tự tin vượt qua các địa hình khó.

Về tính an toàn, All New mu-X hoàn hảo hơn nhiều khi nâng cấp công nghệ an toàn chủ động tiên tiến như ADAS với trang bị camera nhận diện vật thể 3D, đồng thời trang bị nhiều hệ thống an toàn nhất hiện nay như: hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB), hệ thống cảnh báo tiền va chạm (FCW), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC),…

All New mu-X được bổ sung phiên bản mới dẫn động 4 bánh 4WD cho phép chinh phục mọi địa hình

Bứt phá ngoạn mục

Không chỉ kế thừa những điểm mạnh vốn có, Isuzu còn mang đến màn lột xác đầy ấn tượng cho All New mu-X với phần đầu xe nổi bật với bộ lưới tản nhiệt được thiết kế gọn gàng và sắc sảo, những thanh ngang mạ crom sáng bóng thanh mảnh tạo nên nét sang trọng độc đáo.

Mặt ga-lăng được thiết kế với các đường nét đặc trưng, kết hợp cùng sự tương phản của màu sắc, tạo nên vẻ ngoài uy lực, mạnh mẽ và cũng đầy cuốn hút hơn so với các phiên bản trước đây. Chạy dài theo thân xe là vô số các chi tiết dập nổi và các đường khí động học được thiết kế trên xe mang đến một tổng thể hài hòa và cơ bắp hơn cho thế hệ mới của xe. Cụm đèn hậu LED - Winglet được thiết kế 3D giúp tạo chiều sâu, tăng khả năng chiếu sáng và nhận diện từ xa.

All New mu-X 2022 có kích thước tổng thể: dài x rộng x cao lần lượt là 4850 x 1870 x 1875 mm, chiều dài cơ sở đạt 2855 mm. Sở hữu kích thước ấn tượng này sẽ giúp cho khoang lái của xe đạt được độ rộng rãi và thoải mái trong phân khúc SUV.

Nội thất All New mu-X cũng lột xác hoàn toàn mới hướng đến sự tinh xảo, hoàn hảo trong từng chi tiết. Bên cạnh sự sang trọng, nội thất của All New mu-X còn mang lại cảm giác thoải mái, dễ dàng sử dụng, linh hoạt nhờ ngôn ngữ thiết kế “Universal Space”.

Dòng xe mới có ghế lái chỉnh điện 8 hướng kết hợp trợ lưng phù hợp cho tất cả mọi người. Vô lăng điều chỉnh 4 hướng được thiết kế thông minh, tích hợp cụm phím điều khiển đa chức năng và điều khiển bằng giọng nói tạo sự thuận tiện tối đa cho chuyến hành trình của bạn.

Khoang nội thất rộng rãi, cùng hàng ghế sau có thể gấp gọn giúp tối ưu hoá không gian hành lý

Giá cả cạnh tranh, bảo hành tối ưu

Thế hệ All New mu-X 2022 tập trung cải tiến ngoại thất, nội thất, công nghệ cùng hàng loạt tính năng an toàn, vừa đa dụng và đáp ứng các tiêu chuẩn về khí thải Euro 5 thân thiện môi trường. Đây được xem là một bước thay đổi ngoạn mục và tiên tiến mà khách hàng chưa từng thấy đối với mu-X trước đây, dù vậy dòng sản phẩm này vẫn có mức giá khá cạnh tranh.

Giá bán lẻ các phiên bản xe All New mu-X đã bao gồm thuế VAT như sau: Premium 4x4 AT giá 1.190.000.000 VNĐ; Prestige 4X2 AT giá 1.120.000.000 VNĐ; B7 Plus 4x2 AT giá 980.000,000 VNĐ và B7 4x2 MT giá 900.000.000 VNĐ.

Những khách hàng đặt trước xe All New mu-X Euro 5 tại hệ thống đại lý khi mua xe từ ngày 23/07 đến 23/09/2022 sẽ được nhận bộ quà hấp dẫn bao gồm: 1 camera hành trình, 1 máy lọc không khí và 1 cảm biến áp suất lốp. Bên cạnh đó, khi lựa chọn các dòng xe mới của Isuzu khách hàng sẽ được hưởng các chính sách bán hàng và hậu mãi hấp dẫn. Chính sách bảo hành lên đến 5 năm hoặc 200.000 km tùy điều kiện nào đến trước.

Tận dụng ưu thế sẵn có, bứt phá và cải tiến sản phẩm theo những tiêu chuẩn mới, Isuzu đã và đang khẳng định những nỗ lực không ngừng trong hành trình chinh phục khách hàng Việt.

Thông tin về dòng xe mới của Isuzu khách hàng có thể tham khảo thêm tại: https://isuzu-vietnam.com/lcv-home-vn/

Ngọc Minh